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Нью-Йорк сместил Лондон с первого места в рейтинге мировых финансовых центров

Нью-Йорк обогнал Лондон и стал лидером в рейтинге международных финансовых центров. Это следует из итогов исследования аналитической компании Z/Yen.

Третье и четвертое места, как и в прошлогоднем рейтинге, заняли Гонконг и Сингапур. На пятом месте оказался Шанхай, сместивший Токио. Пекин, Цюрих и Франкфурт вошли в топ-10 списка, сместив Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост в рейтинге показал Санкт-Петербург. Он поднялся на 11 строчек — до 80-го места, обогнав российскую столицу. Москва, как Рига и Баку, остались на прежних местах — на 83-м, 87-м и 95-м соответственно. Алма-Ата потеряла две строчки, спустившись на 96-ю.

В июне 2016 г. Великобритания по итогам референдума решила выйти из Евросоюза. Окончательный выход планируется в 2019 г.

Ранее в сентябре компания Wealth-X опубликовала рейтинг городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн. В нем Нью-Йорк по итогам 2017 г. уступил Гонконгу первое место. Третье место занял Токио, четвертое — Лос-Анджелес, пятое — Париж.

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