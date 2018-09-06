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Нью-Йорк уступил первое место в рейтинге городов по числу мультимиллионеров

Нью-Йорк по итогам 2017 года уступил Гонконгу первое место в списке городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн, следует из отчета компании Wealth-X.

По ее данным, количество мультимиллионеров в Гонконге выросло за год на 31% - до 10 010 человек. В Нью-Йорке их количество составило 8865 человек, этот город показал самый маленький прирост богатых людей среди всех городов, которые оказались в топ-10 городов, - 7%. В списке значатся еще четыре американских города — Лос-Анджелес (5250 человек), Чикаго (3255 человек), Сан-Франциско (2820 человек) и Вашингтон (2735 человек).

Помимо них, в список попали два японских города — Токио (3-е место, 6785 человек) и Осака (10-е место, 2730 человек), а также Париж (5-е место, 3950 человек) и Лондон (6-е место, 3830 человек).

Среди стран с наибольшим количеством мультимиллионеров первое место уверенно занимают США, где живет почти 80 000 человек с состоянием не менее $30 млн. Второе и третье места заняли Япония и Китай; в них проживают 17 915 и 16 875 мультимиллионеров соответственно, причем последний по сравнению с предыдущим годом показал рост богатства в 32,8%.

В 2017 г., как отмечает Wealth-X, количество мультимиллионеров в мире выросло на 12,9% до 255 810 человек. Их общее состояние за год увеличилось на 16,3% до $31,5 трлн. Количество богатых женщин перевалило за отметку в 35 000, их доля в рейтинге достигла 13,7%.