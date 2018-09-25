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Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлят до 2024 года

Программа выдачи льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых для семей с двумя и более детьми продлится минимум до 2024 г., сообщили «РИА Новости» в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект "Демография", действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 г.», – указали в секретариате.

Льготную ипотеку по ставке 6% могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или третий ребенок. С идеей такой программы в ноябре 2017 г. выступил президент Владимир Путин.

Голикова в интервью «РИА Новости» говорила, что в этом году выдано 2 млрд руб. льготных ипотечных кредитов, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании программы нет. В бюджете 2018 г. на программу заложено 5,9 млрд руб., в 2019 г. – 9,2 млрд, в 2020 г. – 11,5 млрд руб.

Согласно паспорту проекта «Демография», с которым ознакомилось агентство, количество российских банков, выдающих ипотеку по данной программе, должно увеличиться к 2024 г. в пять раз.