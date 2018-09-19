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Голикова назвала размер социальных расходов на 2019-2021 годы

В проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. заложены расходы на социальную сферу в размере 2,8 трлн руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Если говорить о расходах федерального бюджета на национальные проекты, то на всю социальную сферу [в течение следующих трех лет] будет направлено 2,8 трлн руб.», – сказала Голикова (цитаты по «Интерфаксу»).

Она отметила, что указанная сумма пока предварительная и может уточняться – «поскольку часть базовых расходов, которые ранее осуществлялись за счет федерального бюджета, также войдут в национальные проекты, поскольку напрямую с ними связаны».

В текущей версии проекта бюджета на нацпроект «Демография» заложено 1,6 трлн руб., на «Образование» – 347,6 млрд руб., на «Здравоохранение» – 697,7 млрд руб., на «Науку» – 126,8 млрд руб.