Экономика

Новости

Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия в августе сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $810 млн, следует из данных Минфина США. На конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,097 млрд по сравнению с $14,907 млрд месяцем ранее.

Весной, после жестких антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга.

В целом в августе иностранные государственные вложения в госдолг США выросли по сравнению с июлем на $13,4 млрд до $4,021 трлн, хотя два основных государственных держателя US Treasuries — Китай и Япония (свыше 50%) — сократили свои инвестиции.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе вырос на $35,4 млрд, до $6,287 трлн.