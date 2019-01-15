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Экономика
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Силуанов не исключил сокращения надзорных требований к бизнесу вдвое

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Объявленная премьером Дмитрием Медведевым оптимизация надзорного законодательства может сократить требования к бизнесу в два раза, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Надеюсь, что половина требований сократится», – сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума (цитаты по ТАСС). «Правительство подняло вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. Это очень серьезно, так как бизнес сталкивается постоянно с массой проверок, не только налоговых. Эти неурегулированные требования со стороны надзоров мешают и создают нервозность бизнеса», – указал Силуанов.

Поэтому Медведев предложил «провести черту», проанализировать весь пласт контрольно-надзорного законодательства, отмести «все старое, что мешало бизнесу» и создать новое законодательство, отметил Силуанов. Он назвал предложение Медведева «серьезным шагом на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении предпринимателей».

Медведев предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г.

Технологии
Новости

Роскомнадзор снова потребовал от Google подключить фильтрацию контента

Ведомости
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Сегодня Роскомнадзор снова потребует от Google подключиться к российскому реестру запрещенных сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Если в течение месяца подключения не произойдет, поисковику грозит новый штраф.

По словам Ампелонского, Роскомнадзор намерен «повторить весь цикл действий», связанных с подключением компании Google к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей Единый реестр запрещенных в России сайтов. «Наша цель — добиться от компании Google начала фильтрации поисковой выдачи», — подчеркнул пресс-секретарь Роскомнадзора.

«В конце февраля мы намерены зафиксировать, подключилась ли компания Google к ФГИС, начала фильтрацию или не начала в установленные законом сроки», — сказал Ампелонский. Если Google не выполнит требования, Роскомнадзор инициирует новое административное дело в соответствии с КоАП, по которому штраф может составить от 500 000 до 700 000 рублей.

Диалог Роскомнадзора и Google не прекращается, отметил пресс-секретарь ведомства.

«Предыдущий этап нашего взаимодействия окончился административным штрафом в размере 500 000 рублей. Это было связано с тем, что фильтрации по той базе url, которую мы передали и которая содержит примерно 120 тысяч url, внесенных в Единый реестр запрещенной информации, по поисковой выдаче Google фильтрации мы не фиксируем», — отметил Ампелонский.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно их блокировать. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступили в силу минувшим летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

В октябре 2018 года Роскомнадзор направил в Google требование о подключении к ФГИС, но интернет-компания это требование не выполнила.

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Технологии
Новости

Американский инвестиционный фонд увеличил долю в «Яндексе» втрое

Ведомости
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Семейство фондов Oppenheimer нарастило свою долю в компании «Яндекс» с 1,8% до 6,41%, следует из документов OppenheimerFunds на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Соответствующий документ был опубликован 14 января.

В материалах OppenheimerFunds говорится, что по состоянию на 31 декабря 2018 г. фонду принадлежало 18,365 млн акций «Яндекса». На закрытии торгов в США в понедельник, 14 января, ценные бумаги «Яндекса» стоили $29,55 за акцию. Таким образом, пакет OppenheimerFunds в «Яндексе» оценивается в $542,7 млн, отмечает «Интерфакс».

«Мы не комментируем такие события», — сообщила RNS пресс-служба «Яндекса».

OppenheimerFunds — крупное инвестиционное семейство фондов в США. Источники «Ведомостей» в 2012 г. говорили, что OppenheimerFunds покупали акции «Яндекса» еще в ходе IPO компании, прошедшего в мае 2011 г. В конце 2015 г. OppenheimerFunds вышли из капитала «Яндекса», хотя до этого семейство фондов являлось крупнейшим портфельными держателем акций интернет-компании. В конце 2017 г. OppenheimerFunds вновь приобрели 5,11 млн акций (1,8%) «Яндекса».

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

Авто
Новости

«АвтоВАЗ» рассказал об устранении последствий аварии на производстве

Ведомости
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«АвтоВАЗ» устранил последствия аварии на магистральном трубопроводе, из-за которой компания частично приостановила производство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. «Авария ликвидирована. Идет заполнение технологии производства», – сказал собеседник агентства.

В понедельник, 14 января, «АвтоВАЗ» приостановил линию конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) из-за прорыва трубы магистрального водопровода. Представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов уточнял, что сотрудников первой смены распустили по домам.

На линии B0 «АвтоВАЗ» выпускает имеющие общую платформу автомобили Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan – Renault Logan, Renault Sandero и др. На СКП производятся автомобили семейства Lada 4X4, на СКП Kalina – Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 г.), на ПАП B0 – Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

Как будет выглядеть новая Lada 4x4

Экономика
Новости

Медведев привел омлет в качестве примера избыточных требований к бизнесу

Ведомости
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Бизнес в России испытывает неразумное, избыточное надзорное и контрольное давление, поэтому для настоящего рывка экономики нужно их резкое ослабление, «регуляторная гильотина», сказал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. «До сих пор количество только обязательных требований, которые у нас предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Только устанавливающих их нормативных актов... это число более 9000», – сказал премьер.

Многие из них создавались при СССР, устарели морально и технологически, а некоторые выглядели бы «просто забавно», если бы не содержали такой ограничивающий потенциал, констатировал Медведев. «Есть требование – оно сохраняется – к организациям общественного питания по высоте смеси яиц при приготовлении омлета. Причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе», – саркастично отметил премьер.

По словам Медведева, власти России уже к 1 февраля 2020 г. могут актуализировать надзорные требования к бизнесу, применив механизм «регуляторной гильотины».

«На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Ну а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена и на решение задач безопасности, и на ускорение экономического роста. Я дам поручение аппарату правительства подготовить развернутое понимание этого и подготовить дорожную карту для обеспечения этой работы», – сказал Медведев на Гайдаровском форуме.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Медведев призвал не хоронить криптовалюты

Ведомости
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Резкое падение криптовалют – еще не повод их хоронить, заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Этот год показал их [криптовалют] исключительную волатильность. Вот мы год назад встречались на гайдаровском форуме, обсуждали, насколько это хорошо и интересно. С тех пор некоторые криптовалюты, как известно, упали в пять раз, но это, конечно, не повод их хоронить», – сказал Медведев. Он призвал внимательно и всесторонне наблюдать за этим явлением. Так Медведев ответил на вопрос ректора РАНХиГС Владимира Мау, стоит ли хранить деньги не только в евро, но и в криптовалютах.

Цена единицы самой популярной криптовалюты – биткойна – упала с пика почти в $20 000 в конце 2017 г до нынешних уровней в $3500–4000. Криптовалюты стали главным инвестиционным разочарованием 2018 г. – так, рублевая цена биткойна рухнула на 67%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Таиланда приговорили Вашукевич к условному сроку

Ведомости
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Суд таиландского города Паттайя приговорил модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) к условному сроку, сообщает «РИА Новости». Оба подсудимых признали свою вину, уточняет агентство.

Вашукевич и Кириллов провели под стражей в Таиланде почти год. Власти Таиланда обвинили их в нарушении миграционного законодательства и проведении нелегального тренинга. Вашукевич и Кириллов после задержания просили помощи у США. Вашукевич, в частности, утверждала, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих то, что российский миллиардер Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, обсуждал вмешательство России в выборы в США, и предлагала отдать их в обмен на политическое убежище. Вашингтон отказался поддержать арестованных, назвав заявления Вашукевич «довольно странной историей». 

В начале февраля 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. Как утверждает ФБК, с ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого миллиардер подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить Дерипаске по 500 000 руб. Куда пойдут деньги – неизвестно, говорил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Он напоминал, что у ответчиков есть право на обжалование. Еще сразу после задержания Вашукевич писала в своем Instagram, что у нее и Кириллова не осталось денег.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Политика
Новости

Прокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района 565 участков земли и 22 машины

Ведомости
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Генеральная прокуратура России нашла у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна 565 участков земли и 22 машины. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, сообщает ТАСС.

По словам Куренного, данное имущество оценивается в 10 млрд руб. Теперь Генпрокуратура в ближайшие дни подаст в суд иск об изъятии его в доход государства. «Выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам», – отметил Куренной. Речь идет о земельных участках, зарегистрированных на подставных лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с материалами дела.

Шестун руководил Серпуховским районом около 15 лет. В настоящее время он содержится в московском СИЗО «Лефортово». Его арестовали летом 2018 г. по обвинению в превышении должностных полномочий, которое потом переквалифицировали на обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным с целью не допустить его до выборов главы района. В прошлом году Шестун выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и заявил, что уйти в отставку его уговаривали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и руководитель управления «К» ФСБ Иван Ткачев. Шестуну грозили уголовными делами, если он не откажется от участия в предстоящих в районе выборах. Аудиозаписи этих разговоров Шестун тоже опубликовал.

Бизнес
Новости

Schlumberger может не продлить оферту о покупке EDC

Ведомости
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Совет директоров Schlumberger уже на этой неделе примет решение о необходимости продления оферты о покупке российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил сегодня председатель совета директоров EDC Александр Шохин.

«До конца этой недели совет директоров Schlumberger должен принять решение – продлевать менеджменту мандат на переговоры по покупке EDC или нет. Schlumberger согласилась на передачу части технологий российской компании еще в начале лета. До последнего момента описывалась сама технология передачи интеллектуальной собственности. Решено это реализовать в виде дополнительных соглашений с правительством и компанией», – сказал Шохин. По его словам, компания выполнила все условия сделки, поэтому было бы странно отказывать ей в согласовании.

«Оферта может автоматически закончиться. Они же ее продлевают раз в квартал каждый год», – отметил Шохин.

Еще в ноябре 2018 г. Шохин говорил, что, если покупка EDC не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, и в итоге она не состоялась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале 2018 г снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Помимо этого Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции против российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании свои технологии.

В конце октября руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям примет решение по сделке в течение двух недель, а шансы на одобрение сделки повысились. С тех пор новостей о сделке со стороны российских властей не было.

EDC – крупнейшая буровая компания России. Помимо комплексных услуг по наземному бурению она способна работать и на шельфе. В 2015 г. она провела обратный выкуп акций и делистинг. По данным на конец 2014 г., 30,2% акций EDC принадлежало директору компании Александру Джапаридзе, 22,4% – Александру Путилову. Небольшой пакет принадлежит президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

Экономика
Новости

Топилин ответил на предложение повысить МРОТ в два раза

Ведомости
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Министр труда Максим Топилин считает одномоментное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза проблематичным для бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС.

«Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов», – заявил Топилин. По его словам, повышение МРОТа в два раза пока не обсуждалось с представителями работодателей и профсоюзов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила расширить потребительскую корзину и увеличить привязанный к ней МРОТ вдвое. На сегодняшний день он не соответствует минимальным потребностям, отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Согласно предложениям федерации МРОТ должен быть равен минимальному потребительскому бюджету. Шмаков отметил, что размер прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТа. Согласно документу, с 1 января месячный минимальный размер оплаты труда увеличен на 117 руб. до 11 280 руб.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменится с нового года

Политика
Новости

Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми

Ведомости
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми, которые в конце прошлого года согласовало правительство, сообщает «Интерфакс». По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списании части долга по кредиту за счет государства.

Голикова анонсировала новые меры поддержки для семей с ипотекой в конце 2018 г., но тогда не раскрыла подробностей. Теперь она уточнила, что согласованные правительством меры предусматривают продление действия льготной ставки на ипотечный кредит на весь период кредитования и выделение субсидий «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта».

Правительство также готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок, в размере 10% от задолженности, но не более 450 000 руб., отметила Голикова. В конце декабря она говорила также, что подписала доклад о снижении ставки по ипотеке для Дальнего Востока с 6 до 5%.

Ранее Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке. Ставки увеличились как на новостройки, так и на готовое жилье. Оба банка пообещали повысить ипотечные ставки после того, как 14 декабря 2018 г. Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75% годовых. Сбербанк и ВТБ вместе выдают две трети ипотечных кредитов в стране.

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Бизнес
Новости

Зубков публично раскритиковал подчиненных за дорогое газомоторное топливо

Ведомости
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Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» за повышение цен на газомоторное топливо.

«Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются. Они тратят деньги, покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делали? Я вам делал замечание, а вы вот все же 29 декабря подняли до 18 руб. Я хочу вам сделать серьезное замечание», – сказал Зубков на секции по газомоторному топливу Гайдаровского форума.

«Замечание принято. Принимается к исполнению», – ответил на критику генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций. В эксперименте по переводу техники на газ участвует компания «Мираторг». Сам «Газпром» перевел на газомоторное топливо уже 7500 автомобилей, или 40% автопарка, рассказал сегодня Зубков.

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