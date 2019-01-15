Силуанов не исключил сокращения надзорных требований к бизнесу вдвое
Объявленная премьером Дмитрием Медведевым оптимизация надзорного законодательства может сократить требования к бизнесу в два раза, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
«Надеюсь, что половина требований сократится», – сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума (цитаты по ТАСС). «Правительство подняло вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности. Это очень серьезно, так как бизнес сталкивается постоянно с массой проверок, не только налоговых. Эти неурегулированные требования со стороны надзоров мешают и создают нервозность бизнеса», – указал Силуанов.
Поэтому Медведев предложил «провести черту», проанализировать весь пласт контрольно-надзорного законодательства, отмести «все старое, что мешало бизнесу» и создать новое законодательство, отметил Силуанов. Он назвал предложение Медведева «серьезным шагом на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении предпринимателей».
Медведев предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г.