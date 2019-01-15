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Власти начнут оптимизацию надзорных норм со сферы общественного питания

Пилотной отраслью для реформы контрольно-надзорной сферы и отмены неактуальных и избыточных требований станет сфера общественного питания, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Будем работать по нескольким точечным видам предпринимательской деятельности. В качестве пилота мы решили выбрать деятельность общественного питания и ресторанов», – сказал Орешкин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если предприниматель хочет открыть ресторан, у него должен быть единый свод, в котором все четко прописано, чему он должен следовать с точки зрения пожарной безопасности, санитарной и т. д. Все те требования, которые он должен выполнять, должны быть разбиты на обязательные и на те, которые рекомендуется», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Во вторник премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что надзорные требования сократятся вдвое.