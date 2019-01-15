Экономика

Новости

Правительство предложило типизировать управление в публичных компаниях

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил типизировать корпоративное управление в публичных акционерных обществах и в то же время дать больше свободы для руководства непубличными компаниями. С такой инициативой Чуйченко выступил на Гайдаровском форуме.

«Что касается публичных компаний, мне кажется, здесь надо говорить о типизации корпоративного управления и уходе от так называемых внутренних документов общества, – сказал Чуйченко (цитаты по «Интерфаксу») – Почему? Потому что эти документы готовятся менеджментом и утверждаются органом управления, а именно советом директоров». Чиновник напомнил, что сам был менеджером публичной компании и возглавлял юридический департамент «Газпрома». «Понятно, что у нас заказчик один, это руководитель компании, и естественно, мы будем делать так, чтобы все было комфортно менеджеру, а не акционерам», — отметил Чуйченко.

Говоря о «Газпроме», где количество акционеров составляет около 540 000, Чуйченко подчеркнул, что регулирование должно быть стандартизированным. «Инвестор, выбирая, куда ему инвестировать, выбирая юрисдикцию или конкретного эмитента, не должен думать, читать, изучать внутренние документы и корпоративное управление той или иной компании. Оно должно быть одинаковым, что в "Газпроме", что в "Аэрофлоте", что в другой публичной компании. Поэтому наш закон о публичном акционерном обществе должен быть как немецкий закон об акционерных обществах. Никакой свободы здесь допускаться не должно», — заключил Чуйченко.

В то же время для непубличных частных компаний, по мнению руководителя правительственного аппарата, нужно предоставить больше свободы в корпоративном управлении. «Мне кажется, если компания или люди решили делать бизнес, и это частная компания, то пускай они сами решают, как им принимать решения, чей голос решающий по каким вопросам, могут ли они делить деньги непропорционально — кто в начале больше денег получает, кто больше получает потом, как распределяется заполнение кадровых вакансий, кто выдвигает кандидатов и по каким вопросам», — объяснил Чуйченко.