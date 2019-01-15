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NYT назвала возможные кандидатуры на пост президента Всемирного банка

Белый дом рассматривает возможность выдвижения кандидатуры бывшего гендиректора PepsiCo Индры Нуи на пост президента Всемирного банка, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Процесс отбора кандидатур на пост президента Всемирного банка находится на начальном этапе, отмечает газета. Окончательный выбор остается за президентом. Нынешний президент Дональд Трамп зачастую сам принимает решения о назначении, пишет газета.

Неясно, будет ли выдвинута Нуи в качестве кандидатуры, если ее выберет администрация президента. Советник президента – его дочь Иванка Трамп написала в Twitter, что Нуи является для нее наставников. Она вдохновляет многих, отмечает дочь президента. «Я глубоко благодарна за вашу дружбу. Благодарим вас за ваше страстное участие в вопросах, приносящих пользу народу этой страны и за ее пределами», – написала Иванка Трамп.

Как отмечает газета, помешать выдвижению кандидатуры Нуи могут ее негативные высказывания, сделанные после президентских выборов в 2016 г. На выборах она поддерживала кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

По информации газеты, на пост президента Всемирного банка в администрации президента также рассматриваются и другие кандидатуры, к которым Трамп относится лояльнее. Среди них экономист, замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс (был советником по экономическим вопросам во время президентской кампании Трампа в 2016 г.). Другим возможным кандидатом на пост может стать президент корпорации частных зарубежных инвестиций Рэй Уошберн (был спонсором избирательной кампании Трампа).

Нынешний президент Всемирного банка Джим Ен Ким 7 января объявил, что с февраля уйдет в отставку. Исполняющим обязанности президента станет Кристалина Георгиева – главный исполнительный директор финансового института. Новое место работы Кима не раскрывается, однако в сообщении Всемирного банка говорилось, что после ухода в отставку он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.

Ким возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 г. его переизбрали на второй пятилетний срок. Его полномочия должны были истечь только в 2022 г. Неожиданная отставка Кима, как писала The Wall Street Journal, спровоцирует начало борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля США во Всемирном банке, крупнейшем в мире институте финансирования развития.