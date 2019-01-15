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Экономика
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NYT назвала возможные кандидатуры на пост президента Всемирного банка

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Белый дом рассматривает возможность выдвижения кандидатуры бывшего гендиректора PepsiCo Индры Нуи на пост президента Всемирного банка, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Процесс отбора кандидатур на пост президента Всемирного банка находится на начальном этапе, отмечает газета. Окончательный выбор остается за президентом. Нынешний президент Дональд Трамп зачастую сам принимает решения о назначении, пишет газета.

Неясно, будет ли выдвинута Нуи в качестве кандидатуры, если ее выберет администрация президента. Советник президента – его дочь Иванка Трамп написала в Twitter, что Нуи является для нее наставников. Она вдохновляет многих, отмечает дочь президента. «Я глубоко благодарна за вашу дружбу. Благодарим вас за ваше страстное участие в вопросах, приносящих пользу народу этой страны и за ее пределами», – написала Иванка Трамп.

Как отмечает газета, помешать выдвижению кандидатуры Нуи могут ее негативные высказывания, сделанные после президентских выборов в 2016 г. На выборах она поддерживала кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

По информации газеты, на пост президента Всемирного банка в администрации президента также рассматриваются и другие кандидатуры, к которым Трамп относится лояльнее. Среди них экономист, замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс (был советником по экономическим вопросам во время президентской кампании Трампа в 2016 г.). Другим возможным кандидатом на пост может стать президент корпорации частных зарубежных инвестиций Рэй Уошберн (был спонсором избирательной кампании Трампа).

Нынешний президент Всемирного банка Джим Ен Ким 7 января объявил, что с февраля уйдет в отставку. Исполняющим обязанности президента станет Кристалина Георгиева – главный исполнительный директор финансового института. Новое место работы Кима не раскрывается, однако в сообщении Всемирного банка говорилось, что после ухода в отставку он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.

Ким возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 г. его переизбрали на второй пятилетний срок. Его полномочия должны были истечь только в 2022 г. Неожиданная отставка Кима, как писала The Wall Street Journal, спровоцирует начало борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля США во Всемирном банке, крупнейшем в мире институте финансирования развития.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о совете для китайских компаний отказаться от командировок в США

Ведомости
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Власти Китая попросили некоторые госпредприятия избегать командировок своих сотрудников в США и страны из числа американских союзников, а также принять дополнительные меры для защиты электронных устройств в зарубежных поездках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, китайская комиссия по надзору и государственным активам предписала компаниям отправлять сотрудников в заграничные командировки только со специально защищенными ноутбуками и флеш-картами. Речь идет о командировках в США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Официально комиссия не ответила на запрос агентства о комментарии.

Bloomberg отмечает, что такие рекомендации поступили после задержания в декабре в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана и последующего задержания в Китае двух канадских граждан.

Как указывает агентство, дополнительно напряженность между Китаем и Канадой возросла после того как суд КНР приговорил канадца к смертной казни за сбыт наркотиков. После этого канадские власти призвали граждан быть осторожными при поездках в Китай. Власти КНР выпустили аналогичные рекомендации для желающих отправиться в Канаду.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» назвал иск американцев на $3,6 млн попыткой давления

Ведомости
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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров назвал исковые требования граждан США о взыскании $3,6 млн с перевозчика и характер обвинений давлением на компанию. По его словам, сейчас «Аэрофлот» изучает исковые требования пассажиров, по указанным обстоятельствам проводится проверка. «Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны», — заявил Александров «Ведомостям».

По мнению топ-менеджера, истцы привлекают внимание к ситуации, в том числе внимание СМИ с целью заключения в будущем мирового соглашения на выгодных для себя условиях. «Мы всегда защищали и будем далее защищать доброе имя Аэрофлота от таких нападок», — сказал Александров.

Ранее Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству. Бандурины должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по код-шеринговому соглашению с Finnair, которая выступает соответчиком по иску) и далее рейсом Finnair в Чикаго. Истцы в иске утверждают, что они прибыли в терминал D «Шереметьево» за два часа до вылета, однако «им не разрешали сдать багаж вплоть до 50 минут до вылета» (по какой причине, они не пояснили в иске). Сдав багаж, пройдя контроль безопасности и таможню, они добрались до выхода на посадку за 18 — 19 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, из-за этого они не попали и на стыковочный рейс до Чикаго. В итоге Бандурины улетели только через сутки, купив новые билеты. По их мнению, «Аэрофлот» не проявил о них никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, отмечается в иске.

Технологии
Новости

Россия продвинулась на четвертое место в рейтинге вузов THE для развивающихся стран

Ведомости
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Россия поднялась с пятого на четвертое место в новом рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) лучших университетов развивающихся стран, обогнав Тайвань. Количество российских вузов в списке увеличилось с 27 до 35. Третье место заняла Бразилия (36 вузов), второе и третье – Индия (49) и Китай (72).

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) опустился с третьей на пятую строчку по сравнению с прошлым годом, следующим представленным в рейтинге российским вузом стал занявший 12 место (-1 позиция к прошлому году) Московский физико-технологический институт (МФТИ), далее следует расположившийся на 16-м месте (+3) Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Наибольший успех в продвижении продемонстрировала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), поднявшаяся на 10 позиций до 22-го места.

Первые четыре места в рейтинге занимают китайские вузы, лидером среди которых является университет Синьхуа. Всего в рейтинг 2019 г. вошло 442 университета из 43 стран.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в пять групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%). При составлении рейтинга используются те же критерии, что и в глобальном рейтинге THE World University Rankings.

Экономика
Новости

Правительство предложило типизировать управление в публичных компаниях

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Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил типизировать корпоративное управление в публичных акционерных обществах и в то же время дать больше свободы для руководства непубличными компаниями. С такой инициативой Чуйченко выступил на Гайдаровском форуме.

«Что касается публичных компаний, мне кажется, здесь надо говорить о типизации корпоративного управления и уходе от так называемых внутренних документов общества, – сказал Чуйченко (цитаты по «Интерфаксу»). – Почему? Потому что эти документы готовятся менеджментом и утверждаются органом управления, а именно советом директоров». Чиновник напомнил, что сам был менеджером публичной компании и возглавлял юридический департамент «Газпрома». «Понятно, что у нас заказчик один, это руководитель компании, и естественно, мы будем делать так, чтобы все было комфортно менеджеру, а не акционерам», – отметил Чуйченко.

Говоря о «Газпроме», где количество акционеров – около 540 000, Чуйченко подчеркнул, что регулирование должно быть стандартизированным. «Инвестор, выбирая, куда ему инвестировать, выбирая юрисдикцию или конкретного эмитента, не должен думать, читать, изучать внутренние документы и корпоративное управление той или иной компании. Оно должно быть одинаковым что в "Газпроме", что в "Аэрофлоте", что в другой публичной компании. Поэтому наш закон о публичном акционерном обществе должен быть как немецкий закон об акционерных обществах. Никакой свободы здесь допускаться не должно», – заключил Чуйченко.

В то же время непубличным частным компаниям, по мнению руководителя правительственного аппарата, нужно предоставить больше свободы в корпоративном управлении. «Мне кажется, если компания или люди решили делать бизнес и это частная компания, то пускай они сами решают, как им принимать решения, чей голос решающий по каким вопросам, могут ли они делить деньги непропорционально – кто в начале больше денег получает, кто больше получает потом, как распределяется заполнение кадровых вакансий, кто выдвигает кандидатов и по каким вопросам», – объяснил Чуйченко.

Политика
Новости

Демократы потребуют отложить снятие санкций США с UC Rusal до конца февраля

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Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер намерен попросить министра финансов Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски до 28 февраля, передает Reuters. Отсрочка необходима для дополнительного обсуждения плана минфина по выведению энергометаллургической группы En+ и подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal из черного списка.

Американский минфин 20 декабря объявил о решении снять санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» в течение 30 дней (то есть к 21 января 2019 г.) при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска останется под санкциями. Демократы выступают против плана минфина. Они считают, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями. Партия подготовила соответствующую резолюцию против снятия санкций.

На прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести компании из-под санкций, хотя это решение и может быть отсрочено. Это решение не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял Мнучин. Отмену санкций поддержали европейские дипломаты.

Для принятия резолюции, блокирующей снятие санкций с компаний Дерипаски, необходимо большинство голосов как в палате представителей, которую контролируют демократы, так и в сенате, где большинство у республиканцев.

Авто
Новости

Volkswagen и Ford создадут альянс для разработки автофургонов и пикапов

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Volkswagen и Ford объявили о создании альянса для разработки грузовых фургонов и среднеразмерных пикапов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Компании подписали соответствующее соглашение. Стороны также договорились сотрудничать в области разработки самоуправляемых автомобилей и электромобилей.

В совместном заявлении автоконцернов отмечается, что Volkswagen и Ford планируют выпустить новые модели фургонов и пикапов на глобальный рынок в 2022 г. По оценкам компаний, создание альянса позволит улучшить показатели операционной прибыли с 2023 г. Альянс увеличит масштаб и эффективность операций, а также позволит компаниям разделить между собой инвестиции в архитектуру автомобилей, уточняется в сообщении.

«Со временем этот альянс поможет обеим компаниям увеличить доходы. Он не только существенно повысит эффективность и улучшит состояние обеих компаний, но и даст нам возможность сотрудничать в сфере формирования следующей эры мобильности», — приводятся в сообщении слова гендиректора Ford Джима Хэкетта.

В пресс-релизе отмечается, что создание альянса не предусматривает обмена акциями между компаниями. Управлять альянсом будет специальный комитет, который возглавят Хэкетт и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс. В этот комитет также войдут топ-менеджеры обоих компаний.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике

Ведомости
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Российским послом в Центральноафриканской республике (ЦАР) назначен Владимир Титоренко, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале раскрытия правовой информации. Предыдущий руководитель дипмиссии – Сергей Лобанов освобожден от должности.

Лобанов был послом России в ЦАР с марта 2011 г., а до этого работал замдиректора департамента безопасности МИДа. Титоренко до марта 2012 г. был послом России в Катаре. В ноябре 2011 г. таможенники Катара в аэропорту Дохи попытались отобрать у российской дипмиссии почту, сообщал МИД. Титоренко лично защищал дипломатическую корреспонденцию, таможенники применили к нему физическую силу, в результате чего он получил травмы и перенес три операции по ликвидации разрыва и отслоения сетчатки глаза.

После инцидента МИД объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Катаром. В соответствии с этим решением в марте 2012 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев освободил Титоренко от должности посла в Катаре.

С марта 2002 по декабрь 2003 г. Титоренко возглавлял российскую дипмиссию в Ираке, за эвакуацию посольства во время боевых действий был награжден орденом Мужества. Он стал первым российским послом, получившим эту боевую награду.

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян – журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они готовили документальный фильм о работе российской «частной военной компании Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Экономика
Новости

Власти начнут оптимизацию надзорных норм со сферы общественного питания

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Пилотной отраслью для реформы контрольно-надзорной сферы и отмены неактуальных и избыточных требований станет сфера общественного питания, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Будем работать по нескольким точечным видам предпринимательской деятельности. В качестве пилота мы решили выбрать деятельность общественного питания и ресторанов», – сказал Орешкин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если предприниматель хочет открыть ресторан, у него должен быть единый свод, в котором все четко прописано, чему он должен следовать с точки зрения пожарной безопасности, санитарной и т. д. Все те требования, которые он должен выполнять, должны быть разбиты на обязательные и на те, которые рекомендуется», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Во вторник премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил запустить механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены. Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что надзорные требования сократятся вдвое.

Политика
Новости

Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до четырех

Ведомости
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Спасатели обнаружили тела еще двух погибших, мужчины и женщины, при частичном обрушении дома в городе Шахты, сообщил журналистам руководитель ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко (его слова передало «РИА Новости»). Таким образом, число жертв трагедии возросло до четырех. Остается неизвестной судьба еще одного человека.

Взрыв на девятом, последнем этаже многоквартирного дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной погибшей женщине и двоих пострадавших, 15 января стало известно еще об одной жертве.

За две недели до происшествия в Шахтах аналогичный взрыв бытового газа произошел в девятиэтажке Магнитогорска. В доме обрушился один подъезд, погибли 39 человек.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

Госдепартамент США разочарован переговорами с Россией по договору о РСМД

Ведомости
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Госдепартамент США выразил разочарование переговорами в Женеве с российской делегацией о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) .

«Сегодня мы провели переговоры с российской делегацией по договору о РСМД», – говорится в заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон, возглавившей делегацию США. – Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению».

«Наше послание однозначно: Россия должна уничтожить ракетную систему, нарушающую договор», – говорится в заявлении представителя госдепартамента.

В переговорах с США с российской стороны участвовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. встреча проходила в закрытом режиме. Перед ней Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США, но готова к серьезной работе. «В последнее время мы отметили, что американская сторона даже еще ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом», – добавил он.

Во вторник 15 января прошли первые консультации сторон после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 г. о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США приостановят участие в ДРСМД.

Россия отвергает обвинения и указывает, что положения ДРСМД нарушают сами США. Речь идет о размещении в Европе пусковых установок для крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью 2400 км, а также беспилотники и ракеты-мишени, обходящие установленные договором ограничения по дальности.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выбор редактора
Политика
Новости

Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою резиденцию в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора. Здание планируют сдавать коммерческим структурам, инвесторам и бизнесменам для проведения конференций и других деловых мероприятий. Решение направлено на сокращение расходов областного бюджета, отмечается в сообщении.

По данным областной администрации, сейчас расходы на содержание резиденции — 250 000 руб. в месяц (при прежнем губернаторе Светлане Орловой на содержание уходило 520 000 руб. в месяц). По оценкам экспертов, стоимость аренды в сутки составит 106 525 руб.

В пресс-службе губернатора пояснили, что резиденцию не будут перепрофилировать в гостиницу. Предложенная форма аренды будет возможна только по предварительным заявкам.

«Интерфаксу» в пресс-службе областной администрации рассказали, что Сипягин в резиденции не проживает. Здание пустует, отметили в пресс-службе.

Ранее в целях сокращения расходов областного бюджета Сипягин отказался от личной охраны.

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