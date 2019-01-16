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ЦБ объяснил сокращение доли долларовых активов в золотовалютных резервах

Центробанк перераспределил часть золотовалютных резервов (ЗВР) из долларов в юани, учитывая возможность реализации рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме (ее слова передал ТАСС).

«Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев», – сказала Юдаева, отвечая на вопрос о сокращении доли долларов в пользу юаней в ЗВР.

ЦБ во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену. В результате доля валютных активов в юанях возросла с 5 до 14,7%, в евро – с 22,2 до 32%. Общий размер резервных активов ЦБ в иностранной валюты и золоте снизился в долларовом выражении с $460 млрд до $458 млрд.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что США своими действиями подрывают доверие мира к доллару. Он отметил, что Россия серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации и выпустила еврооблигации, номинированные в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики США», – сказал Медведев.