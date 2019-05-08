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Минфин не будет ужесточать налоговый режим для торговцев маркированными товарами

Правительство не будет полностью запрещать малому бизнесу, торгующему маркированными товарами, применять специальные налоговые режимы. Запрет на использование патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коснется только продавцов меховых изделий, обуви и лекарств, сообщили в пресс-службе Минфина. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

В Минфине пояснили, что в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным и мелким бизнесом. Кроме того, эти категории товаров в основном продаются в мономагазинах, поэтому специализирующиеся на них торговые точки не столкнутся с необходимостью вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов товаров, которые подлежат маркировке, использовать ЕНВД и патенты.

В конце апреля «Опора России» направила Силуанову обращение с критикой этой инициативы. По мнению организации, она может привести к массовому закрытию небольших магазинов, для которых ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов.