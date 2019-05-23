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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Минтруд направил в правительство предложения о преобразовании Пенсионного фонда (ПФР), а также фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию трех источников.

Идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась в Белом доме еще в конце 2017 г., отмечали собеседники издания. Председатель фонда Антон Дроздов позже рассказывал, что кроме публично-правовой компании обсуждались также формы некоммерческой организации и казенного учреждения. Внести в правительство предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова. Обсудить предложения Минтруда с экспертами предполагалось во II квартале этого года.

Преобразование внебюджетных фондов позволит в перспективе объединить их в единый государственный социальный фонд, рассказали два собеседника издания. За объединение фондов в единую структуру Голикова выступала, будучи еще председателем Счетной палаты. В числе возможных плюсов она называла повышение прозрачности новой структуры за счет публичного статуса, а также сокращение административных издержек.

Сейчас внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства, в результате фонды работают как госучреждения, пояснил первый директор Федерального фонда ОМС Владимир Гришин. У Пенсионного фонда сейчас даже нет единого учредительного документа, в котором были бы прописаны его полномочия и организационно-правовая форма. Преобразование фонда в публично-правовую компанию позволило бы ему свободнее распоряжаться средствами – наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги. По итогам 2017 г. переходящие остатки ПФР составляли 234,2 млрд руб.