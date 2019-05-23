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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости
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Минтруд направил в правительство предложения о преобразовании Пенсионного фонда (ПФР), а также фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию трех источников.

Идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась в Белом доме еще в конце 2017 г., отмечали собеседники издания. Председатель фонда Антон Дроздов позже рассказывал, что кроме публично-правовой компании обсуждались также формы некоммерческой организации и казенного учреждения. Внести в правительство предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова. Обсудить предложения Минтруда с экспертами предполагалось во II квартале этого года.

Преобразование внебюджетных фондов позволит в перспективе объединить их в единый государственный социальный фонд, рассказали два собеседника издания. За объединение фондов в единую структуру Голикова выступала, будучи еще председателем Счетной палаты. В числе возможных плюсов она называла повышение прозрачности новой структуры за счет публичного статуса, а также сокращение административных издержек.

Сейчас внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства, в результате фонды работают как госучреждения, пояснил первый директор Федерального фонда ОМС Владимир Гришин. У Пенсионного фонда сейчас даже нет единого учредительного документа, в котором были бы прописаны его полномочия и организационно-правовая форма. Преобразование фонда в публично-правовую компанию позволило бы ему свободнее распоряжаться средствами – наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги. По итогам 2017 г. переходящие остатки ПФР составляли 234,2 млрд руб.

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Компания Илона Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом

Ведомости
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Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg. Сумма контракта на перевозку пассажиров вокруг выставочного центра составляет $48,7 млн. Этот выставочный комплекс считается одним из крупнейших в США.

Компания построит в Лас-Вегасе два тоннеля, чтобы соединить удаленные друг от друга залы выставочного комплекса, это должно решить проблему постоянных пробок в столице азартных игр. Для транспортировки пассажиров будут использоваться модифицированные для перевозки до 16 человек самоуправляемые автомобили, созданные на базе Tesla Model 3 и Model X. Как следует из контракта, работы по возведению транспортных тоннелей начнутся в сентябре после проведения необходимых подготовительных работ.

Издание отмечает, что контракт не вполне отвечает амбициям основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но станет важным шагом для подтверждения серьезности намерений The Boring Company по созданию скоростных тоннелей в Лос-Анджелесе.

Завершить работы по созданию инфраструктуры проекта планируется к декабрю 2020 г., чтобы на ежегодной январской Consumer Electronics Show продемонстрировать проект жителям и гостям Лас-Вегаса. Если компания не сможет выполнить объязательства по контракту в срок, то выплатит руководству выставочного комплекса солидную компенсацию.

Пока компания Маска построила только один тоннель под Лос-Анджелесом. В Чикаго будущее аналогичного проекта уже оспаривается из-за отставки его крупнейшего сторонника — бывшего мэра Рама Эмануэля. Проект тоннеля между Вашингтоном и Балтимором проходит экологическую экспертизу.

«Телепорт по городу». Как выглядит первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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Указ о досрочных выборах в Верховную раду вступил в силу на Украине

Ведомости
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и официально вступил в силу, передает «Интерфакс». Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью 2019 г.

Зеленский объявил о намерении распустить парламент страны сразу после своей инаугурации. Он также предложил изменить избирательный кодекс, снизив проходной барьер для партий до 3% и перейдя к пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам. Однако действующий парламент Зеленского не поддержал: в среду, 22 мая, депутаты на внеочередном заседании Рады отказались включить в повестку предложения президента. Рассмотрение поддержали только 92 депутата из 450. Фракция Блока Петра Порошенко раскритиковала законопроект, назвав предложенную избирательную систему «большой коррупцией».

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение президента о роспуске парламента нарушает конституцию страны, поэтому он будет обжаловать его в суде. В свою очередь представитель президента страны в Раде Руслан Стефанчук предложил сократить число депутатов.

По действующему законодательству Верховная рада избирается по смешанному принципу: 50% депутатского корпуса – по партийным спискам с барьером в 5%, остальные – по одномандатным округам. Если депутаты не поддержат законопроект об изменении порядка проведения выборов, то голосование будет организовано по старым нормам.

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Бизнес
Новости

Владелец косаток и белух из «китовой тюрьмы» не собирается выпускать их на волю

Ведомости
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Гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», Алексей Решетов, заявил, что не планирует отпускать животных на волю. «Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», – цитирует его ТАСС.

Сегодня, 23 мая, Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору о выпуске животных из бухты Средней. Защитники требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора и обязать его безвозмездно изъять животных у владельца, чтобы затем выпустить их в естественную среду. В ходе слушаний суд отклонил ходатайство компании-отловщика «Белый кит» о возвращении иска зоозащитников.

В иске также есть требование о признании незаконными приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 г., распределении квот на их вылов, а также утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля Минсельхоз был исключен из числа ответчиков.

Около сотни косаток и белух были выловлены в 2018 г. в Охотском море и помещены в вольеры бухты Средняя. В феврале этого года президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу «определить дальнейшую судьбу китообразных» до 1 марта 2019 г. Как выяснили Генпрокуратура и Следственный комитет, отлов животных произошел с многочисленными нарушениями закона. ФСБ возбудила дела в отношении организаторов «китовой тюрьмы». Фигурантами дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) стали компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», Сочинский дельфинарий.

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Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной рады

Ведомости
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Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук. «Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?», – цитирует его информационный портал 112.ua.

Накануне Верховная рада Украины отказалась рассмотреть на своем внеочередном заседании законопроект Зеленского об изменении системы выборов. За включение вопроса в повестку проголосовали лишь 92 депутата из 450. Законопроект предусматривает переход к полностью пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Сейчас Верховная рада избирается по смешанному принципу: половина депутатского корпуса – по закрытым спискам с барьером в 5%, другая половина – по одномандатным округам. Ранее Стефанчук отмечал, что президент обладает лишь законодательной инициативной, и если Рада не поддержит законопроект, новые выборы пройдут по старому закону.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и досрочных выборах. Заместитель руководителя президентской администрации Руслан Рябошапка пояснил, что хотя указ подписан, но еще не опубликован. От времени опубликования зависит и дата парламентских выборов, которые должны состояться не позднее двух месяцев с момента обнародования указа. 

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Новости

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Ведомости
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Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, который был подан 17 мая и отредактирован 22 мая.

Конкурс на разработку ракет для запуска правительственных спутников состоялся в 2018 г. Его победителями стали United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing), получивший $967 млн в рамках программы разработки тяжелой ракеты Vulcan, Northrop Grumman – $791,6 млн для разработки ракеты OmegA, а также компания Джеффа Безоса Blue Origin – $500 на ракету New Glenn. Компания SpaceX также принимала участие в конкурсе, но ее предложение не заинтересовало ВВС.

В иске SpaceX отмечается, что контракты были заключены на разработку ракет, которые не только не летали в космос, но даже не были построены. В этом компания видит ущерб целям правительственной программы. В апреле компания направила ВВС официальное возражение по поводу результатов конкурса, но оно было отклонено. Представитель SpaceX уточнил, что целью иска является «обеспечение равных условий для конкуренции». Компания считает, что ВВС нарушили контрактные правила по пяти различным пунктам, и просит суд приостановить финансирование программ победителей для их переоценки.

В 2014 г. SpaceX подала иск по контракту ВВС в $36 млрд на 36 запусков United Launch Alliance. От претензий компания отказалась после того, как ВВС сертифицировали ее для запусков в интересах нацбезопасности. Как указывало издание GeekWire, первым сообщившее об иске, SpaceX обратилась в суд в тот момент, когда ВВС США готовят новые контракты на космические запуски. Победители конкурсов должны определиться в следующем году.

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Политика
Новости

Мэй может объявить об отставке с поста премьера Великобритании 24 мая

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй может объявить об уходе в отставку в пятницу, 24 мая, сообщает со ссылкой на источники The Times. По информации The Telegraph, о своем уходе она, скорее всего, объявит в понедельник, 27 мая.

По словам одного из членов британского правительства, «лучше, если бы она ушла сейчас». Другой источник заявил The Telegraph, что «все кончено». Члены консервативной партии разработали план, подталкивающий премьера к отставке, пишет газета. Так, несколько членов правительства собираются в среду попросить Мэй изменить решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, можно приравнять к призыву уйти. По информации The Telegraph, парламентарии готовы массово покинуть зал заседаний, если Мэй продолжит настаивать на голосовании. Депутаты также намерены обсудить изменение партийных правил для вынесения на голосование вопроса о недоверии премьеру. Соратники советуют Мэй уйти в отставку с достоинством сейчас, чтобы не быть позже «унизительно изгнанной», отмечает газета.

Во вторник, 21 мая, Мэй представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit. Она предложила депутатам проголосовать за повторный референдум по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС. Большинство парламентариев не поддержали предложение Мэй. Ранее премьер обещала, что уйдет в отставку после ратификации соглашения по Brexit.

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Бизнес
Новости

«Трансойл» Тимченко может купить железнодорожного оператора УГМК

Ведомости
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Один из крупнейших операторов нефтегрузов – «Трансойл» Геннадия Тимченко или его структуры – могут купить у УГМК железнодорожного оператора «Уголь-транс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас «Трансойл» подконтролен Тимченко на 80%, структуре совладельцев УГМК Андрея Бокарева и Искандара Махмудова с 2012 г. принадлежит 13% оператора. Ранее Бокарев не исключал увеличения доли до блокпакета.

«Трансойл» по итогам 2018 г. занимал пятое место в рейтинге INFOLine Rail Russia Top с объемом погрузки 74,1 млн т, грузооборотом 180 млрд тонно-километров и общим парком в управлении 54 400 единиц. Среднемесячный объем перевозок и грузооборот «Уголь-транса» руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 1 млн т и 2,4 млрд тонно-километров, что соответствует примерно 11,5 млн т и 27 млрд тонно-километров в год. На начало года в собственности компании было 300 полувагонов, в лизинге – около 7000.

Если сделка состоится, у «Трансойла» резко увеличится парк полувагонов. В 2018 г. компания уже купила 1100 новых полувагонов, а также консолидировала активы в нефтеналивном сегменте, завершив выкуп 7000 цистерн у «СГ-транса». Сделка могла бы быть выгодна и УГМК, которая продаст парк на пике стоимости своему стратегическому партнеру, получит сервисный контракт и обеспечит себя вагонами, отмечает Бурмистров. С учетом сервисного контракта на перевозки с «Кузбассразрезуглем» он оценивает оператора в 7–10 млрд руб., без учета – в 2,5–3 млрд руб.

Тимченко и «Трансойл» с 2014 г. находятся под санкциями США. Однако это не осложнит экспортные перевозки, считают опрошенные изданием юристы. Контракт на перевозку, скорее всего, не будет отвечать критериям существенности, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Для покупателей экспортируемого угля транспортная услуга является факультативной, основное значение имеет купля-продажа.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о введении «Юнистримом» ограничений на переводы

Ведомости
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Платежная система «Юнистрима» столкнулась со сложностями при проведении переводов в будни, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на внутреннее письмо компании, разосланное по кассовым узлам. В документе говорится, что на проведение переводов в будние дни установлен лимит в соответствии с предписанием Центробанка. В письме отмечается, что возможны приостановки работы системы с 20 по 26 мая. Сотрудникам кассовых офисов рекомендуется после отключения системы во второй половине дня «выдавать купоны на 50 руб. на мобильный телефон с промокодом М25». В купоне, копия которого имеется в распоряжении газеты, говорится, что если клиент осуществит перевод не в будни 20–24 мая, а в выходные 25–26 мая, то он получит бонус – 50 руб. на телефон. Клиентам, которые не хотят ждать до выходных, следует предложить перевести деньги утром следующего дня. «По утрам система будет работать нормально», – отмечается в письме.

По информации нескольких источников «Коммерсанта», ЦБ предписал «Юнистриму» установить лимит на ежедневные переводы на уровне 400 млн руб. в целях безопасности – после атаки хакерами банка «Юнистрим» в декабре 2018 г., рассказал один из источников. Тогда злоумышленникам удалось получить контроль над почтовым сервером банка, а после атаковать банки-партнеры. Источник газеты, близкий к банку, заявил, что последствия атак и уязвимости были устранены. По его словам, предписание регулятора также связано с непрозрачностью системы расчетов с банками-партнерами. Работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законодательством. ЦБ обязал все банки-партнеры стать участниками системы, рассказал один из источников. По информации «Коммерсанта», срок исполнения предписания истекает в июне.

В свою очередь в «Юнистриме» опровергли наличие проблем с переводами. «Все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции "Выходного дня", обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений», – уточнили в банке. В пресс-службе платежной системы и ЦБ отказались комментировать предписание регулятора.

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Политика
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FIFA отказалась расширить состав участников ЧМ-2022 в Катаре

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) отказалась увеличить число команд – участниц чемпионата мира – 2022 в Катаре с 32 до 48, говорится на сайте организации. FIFA и Катар ранее рассматривали возможность увеличения при помощи вовлечения соседних стран в организацию турнира. Однако после «всесторонних консультаций с участием всех заинтересованных сторон» пришли к выводу, что в существующих условиях невозможно расширить состав участников чемпионата.

В сообщении отмечается, что FIFA и оргкомитет чемпионата мира считают невозможным проведение соревнований с участием 48 команд даже при снижении ключевых требований федерации. «Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды, предложение (об увеличении числа команд – "Ведомости") не будет выноситься на конгресс FIFA, который пройдет 5 июня», – уточняется в пресс-релизе.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино говорил, что совет федерации рассмотрит предложение об увеличения числа участников чемпионата в 2022 г., если вместе с Катаром организацией матчей займется хотя бы еще одна страна. При этом с 2026 г. в чемпионате мира, финальная часть которого состоится в США, Канаде и Мексике, смогут участвовать уже до 48 команд, сообщала ранее FIFA.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.

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Технологии
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ФАС раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством отзыв. Базовый сценарий проекта, разработанный Минкомсвязи, предполагает создание единого оператора 5G в виде консорциума, которому государство передаст весь радиочастотный спектр нового поколения сетей. По мнению министерства, это наименее затратный вариант. По оценке Минкомсвязи, расходы бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 г. составят 54–55 млрд руб., тогда как без консолидации или при частичном объединении ресурсов – 110–161 млрд руб.

Однако в ФАС считают, что такой вариант приведет к монополизации рынка. Единый оператор сможет завышать цены на допуск к сетям сторонних компаний, утверждают в службе. Помимо этого возникнут проблемы с использованием для 5G уже существующих сетей 4G операторов, которые не войдут в консорциум. Такая ситуация приведет к стагнации отрасли, отметили в ФАС. При этом государство будет вынуждено отказаться от распределения частот в диапазоне 3,5 ГГц через аукционы, а следовательно, не сможет на них заработать, поясняет ведомство.

По мнению ФАС, операторам не стоит создавать совместное юридическое лицо, которое получит все частоты. Вместо этого частоты необходимо выделить каждому оператору по отдельности, утверждают в службе.

В середине апреля вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G. Наиболее привлекательный диапазон для развертывания сетей 5G – это 3,4–3,8 ГГц. Однако до сих пор вопрос выделения этих частот для сетей связи пятого поколения не решен. Сейчас на этих частотах работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – говорил на встрече с президентом Акимов. В свою очередь Минобороны в отзыве на проект концепции развития 5G рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.

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Политика
Новости

СМИ узнали о возможной отправке военнослужащих США на Ближний Восток

Ведомости
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Пентагон может направить около 5000 военнослужащих на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По информации Associated Press, речь идет об отправке до 10 000 военных. Запрос о переводе военного контингента в Пентагон поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). В ближайшее время оборонное ведомство представит соответствующий план в администрацию президента Дональда Трампа, уточняют агентства.

По словам одного из источников Reuters, военнослужащие должны будут выполнять задачи по защите сил и интересов США в регионе. Пентагон отказался прокомментировать возможную отправку военнослужащих на Ближний Восток. «Мы не собираемся обсуждать или спекулировать на тему будущих планов», – заявила представитель Пентагона Ребекка Ребарич.

В свою очередь телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) передал, что военно-морские силы Ирана отслеживают передвижения американских военных кораблей, вошедших в Персидский залив, и готовы отразить любую провокацию.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 21 мая заявил, что несмотря на сохраняющиеся угрозы со стороны Ирана, предпринятые Вашингтоном меры исключили возможность нападения на американские суда в Персидском заливе. Днем ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, утверждал американский лидер.

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