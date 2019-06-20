Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса
Верховный суд проинформировал уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что принятие нового постановления об ответственности за налоговые преступления переносится на осень, сообщил «Ведомостям» Титов.
Ранее уполномоченный направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой отложить на несколько месяцев принятие нового постановления Пленума ВС об ответственности за налоговые преступления. В проекте постановления предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.
Серьезную обеспокоенность по поводу того, что содержащиеся в проекте разъяснения могут резко повысить уровень уголовно-правовых репрессий в налоговой сфере, выразили также бизнес-ассоциации. Пресс-служба Верховного суда подтвердила «Ведомостям» перенос пленума.