Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

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РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Центробанк и Минфин и которая должна заработать в 2020 г., смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов, пишет РБК со ссылкой на находящуюся на межведомственном согласовании версию законопроекта об ИПК. Как отмечает издание, до сих пор остается нерешенным вопрос о принципе вхождения россиян в систему ИПК и о ставке отчислений в нее.

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия. Расчет происходит следующим образом: все накопленные на пенсионном счете деньги умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты.

Период дожития предположительно будет определяться при помощи расчета на основе половозрастной структуры клиентов конкретного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), рассказал РБК федеральный чиновник. По его словам, если человек захочет выйти на пенсию позже, то период дожития будет меньше, а пенсия, в свою очередь, – выше. Участник ИПК сможет единовременно пополнить счет при назначении пенсии для увеличения размера выплат в будущем. Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет недостаточной для пожизненной выплаты, то участник системы получит единовременную выплату. При этом участник системы может при желании оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. При таком варианте в случае смерти человека остаток средств на его счете наследуется родственниками.

«Законопроект еще не досогласован. Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений», – заявил РБК председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Источник, близкий к администрации президента, заявил РБК, что основные пункты законопроекта обсуждают в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. Минфин отказался комментировать тему ИПК до полной готовности проекта закона.

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