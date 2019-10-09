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Всемирный банк в четвертый раз за год снизил оценку роста ВВП России

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики в 2019 г. с 1,2% до 1%. Это уже четвертое снижение прогноза в этом году.

Изменение ожиданий экономисты Всемирного банка объясняют слабым ростом инвестиций и торговли. В первой половине года уменьшилась промышленная активность, так как вступило в силу соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Кроме того, негативно сказалось загрязнение «основных топливопроводов в Европу»: в апреле Россия приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» из-за его загрязнения. После повышения НДС рост розничных продаж замедлился. На активность также негативно повлияла жесткая денежно-кредитная политика ЦБ в начале года, считают экономисты Всемирного банка.

В январе эксперты Всемирного банка ожидали, что рост ВВП России по итогам года составит 1,5% вместо 1,8%, которые прогнозировались ранее. В апреле эта оценка была еще раз снижена до 1,4%, в июне – до 1,2%.