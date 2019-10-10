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Резиденты российских офшоров смогут не раскрывать данные о собственниках

Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Такие поправки в закон об ООО и Гражданский кодекс подготовило и опубликовало Минэкономразвития.

По замыслу министерства эта мера защитит участников ТОР и САР от возможных санкций. При передаче прав учета долей регистратору информация о собственниках ООО не будет публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из пояснительной записки к законопроекту. Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что инициатива министерства касается только резидентов САР и ТОР.

Специальные административные районы были созданы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке для поддержки попавших под санкции компаний. Стать их резидентом могут компании, зарегистрированные за рубежом и контролируемые россиянами. Для этого они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение полугода после регистрации. Для резидентов САР предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля.

В мае Минэкономразвития сообщало, что в САР зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САР на острове Русский стал «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна. Позже в САР на острове Октябрьский перерегистрировались семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.