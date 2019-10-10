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Экономика
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Резиденты российских офшоров смогут не раскрывать данные о собственниках

Ведомости
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Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании. Такие поправки в закон об ООО и Гражданский кодекс подготовило и опубликовало Минэкономразвития.

По замыслу министерства эта мера защитит участников ТОР и САР от возможных санкций. При передаче прав учета долей регистратору информация о собственниках ООО не будет публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из пояснительной записки к законопроекту. Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что инициатива министерства касается только резидентов САР и ТОР.

Специальные административные районы были созданы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке для поддержки попавших под санкции компаний. Стать их резидентом могут компании, зарегистрированные за рубежом и контролируемые россиянами. Для этого они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение полугода после регистрации. Для резидентов САР предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля.

В мае Минэкономразвития сообщало, что в САР зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САР на острове Русский стал «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна. Позже в САР на острове Октябрьский перерегистрировались семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

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Политика
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Памфилова рассказала детали закрытой части встречи с Путиным

Ведомости
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Основной темой разговора во время закрытой части встречи руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным было усиление взаимодействия ЦИК с правоохранительными органами. Об этом Памфилова рассказала «РИА Новости».

По ее словам, речь шла о таком взаимодействии «по разного рода аспектам, включая, в том числе, получение данных о судимостях не только кандидатов, но и членов комиссий». В работе, направленной на оздоровление всего избирательного процесса, важно выйти на новой уровень качества кадровой политики, подчеркнула Памфилова: «В связи с этим очень подробно обсуждалась тема, что необходимо, что можно сделать в кардинальном исправлении ситуации, которая сложилась на муниципальном уровне».

Памфилова также сказала, что поднимала вопрос о неотвратимости наказания за фальсификации. Путин «с большим вниманием отнесся к этому нашей озабоченности», отметила руководитель ЦИК и выразила надежду на то, что в этой сфере «будут предприняты определенные шаги».

Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября. Она состояла из двух частей: одна была открыта для журналистов, другая нет.

Во время открытой части встречи руководитель ЦИК назвала Москву и Петербург «горячими точками» прошедших в России выборов. В первом городе было «скандальное сопровождение выборов в Мосгордуму», рассказала Памфилова. «Они [выборы] споткнулись о то, что система сбора и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Мы предложение по этому поводу подготовили», — отметила она. Также имела место «скандальная кампания по муниципальным выборам» в Петербурге, сказала Памфилова.

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Бизнес
Новости

Мединский предложил сдавать книжным магазинам помещения по цене от рубля

Ведомости
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Правительство утвердило внесение в Госдуму законопроекта о предоставлении льготной аренды книжным магазинам, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Документ предлагает разрешить библиотекам, музеям и другим учреждениям культуры сдавать свободные помещения под книжные магазины по низкой цене.

Льготные ставки аренды, по предложению Минкультуры, будут определять региональные или федеральные власти. По мнению Мединского, льготная аренда должна начинаться от 1 руб.

Такая мера позволит увеличить в России число книжных магазинов и снизить цены на книги, рассчитывает министр. Сейчас, по его словам, ситуация с книгораспространением в стране трагичная: в России около 1000 книжных магазинов, что в семь раз меньше, чем было в РСФСР в советские времена. Москва в два-три раза уступает Парижу, Мадриду и Риму и в десять раз Мельбурну по числу книжных магазинов в расчете на каждые 100 000 человек, проживающих в городе.

Такая ситуация, по мнению Мединского, сложилась из-за того, что книжные магазины в России являются субъектами рынка и у них нет льгот, в отличие от мировой практики. «Они конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами. И конечно – в таких условиях никаких шансов выжить у них нет», – цитирует министра «Интерфакс».

Мединский уточнил, что законопроект о льготной аренде касается книжных магазинов, которые занимаются только продажей книг и журналов, без сопутствующих товаров – например, сувениров и канцелярии.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Путин сменил трех начальников в администрации президента

Ведомости
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Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Кремле, назначив трех новых руководителей управлений. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Начальником управления информационного и документационного обеспечения президента стал Антон Федоров. На этом посту он сменил Сергея Осипова. С 2013 г. Федоров возглавлял управление Кремля по вопросам государственной службы и кадров. До этого он был начальником управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом», еще раньше – первым заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Управление президента по вопросам госслужбы и кадров вместо Федорова возглавил Максим Травников, ранее занимавший должность начальника управления по обеспечению конституционных прав граждан. До прихода в администрацию президента в июле 2018 г. Травников был заместителем министра юстиции, до этого – замминистра регионального развития.

Руководителем управления по обеспечению конституционных прав граждан вместо Травникова Путин назначил Татьяну Локаткину. Ранее она была референтом этого управления.

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Политика
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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрыва в Крыму

Ведомости
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В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, планировавшего взрыв в одном из административных зданий на территории республики, сообщает центр общественных связей ФСБ. Имя задержанного не раскрывается.

ФСБ отмечает, что подозреваемый был задержан в городе Саки, у него есть российское гражданство. Он является приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, отмечает ФСБ. По ее данным, он планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Крыма. В его гараже нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Крымское управление ФСБ открыло уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.

«Настоящее время» со ссылкой на «Крым реалии» пишет, что 10 октября сотрудники ФСБ задержали в Крыму проукраинского 60-летнего активиста Олега Приходько. По данным издания, в феврале ФСБ проводила обыски в его доме, который находится в селе Орехово Сакского района. У Приходько изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет украинского националиста Степана Бандеры, компьютерную технику и CD-диски.

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Экономика
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Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Ведомости
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Центробанк в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г., сообщила журналистам председатель Эльвира Набиуллина (ее слова приводит ТАСС). К следующему заседанию, на котором будет пересматриваться ключевая ставка, ЦБ опубликует уточненный макроэкономический прогноз, пояснила она.

Кроме того, регулятор, учитывая устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, будет ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. «Будем оценивать дезинфляционные и проинфляционные факторы», – сказала Нибиуллина.

Совет директоров ЦБ в июле снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,25%. Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%. Согласно прогнозу ведомства, в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении, а годовая инфляция составит 3,7–3,8% после 4% в сентябре и 4,3% в августе.

Наша экономическая политика. Главные события за 20 лет

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Бизнес
Новости

Lufthansa и ее «дочки» продолжат летать из «Домодедово»

Ведомости
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Немецкая Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss на пять лет продлили договор с московским аэропортом «Домодедово», говорится в сообщении компании.

Согласно осенне-зимнему расписанию, начиная с 27 октября 2019 г. у Lufthansa Group, Austrian Airlines и Swiss будет 73 рейса в неделю из «Домодедово». Это рейсы из Москвы во Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих и Женеву. Lufthansa Group сотрудничает с авиакомпанией S7: пассажиры авиакомпании могут бронировать стыковочные рейсы S7 в конечные пункты в регионах России, сообщили в пресс-службе.

Lufthansa работает с «Домодедово» с 2008 г. По итогам прошлого года авиаконцерн стал крупнейшим в Европе, обогнав Air France-KLM Group по показателям пассажирооборота, писал Bloomberg. За год авиакомпания перевезла 142,3 млн пассажиров (+10%). Air France-KLM перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом).

Финансы
Новости

Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Ведомости
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Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф. «На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава Богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава Богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло», – сказал он (цитата по ТАСС). Греф пообещал поделиться результатами расследования со всеми участниками рынка.

Президент Сбербанка отметил, что банк создал сильную защиту от внешних угроз, но теперь столкнулся с другой проблемой – как защититься от собственных сотрудников, которые ее строили и знают все уязвимости. Для решения этой проблемы банк намерен существенно изменить систему внутренней защиты.

Греф добавил, что утечки – это, «к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема». «Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ», – отметил он. Бороться с ними, по его мнению, нужно сообща с участниками рынка, регулятором, сотовыми операторами и другими сторонам процесса.

На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Продавцы базы данных заявляли, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт. Сбербанк сначала подтвердил информацию об утечке данных о 200, а затем – о 5000 клиентов. Все карты были перевыпущены. В пресс-службе банка уточняли, что информацию фактически украл 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений кредитной организации. Его действия банк объяснил корыстными целями.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

Финансы
Новости

Котировки ПИК упали на 10% после новости о продаже доли экс-партнером E&Y

Ведомости
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В четверг, 10 октября, котировки ПАО «Группа компаний ПИК» упали в начале торгов на Московской бирже почти на 10%. В 10:00 мск одна акция компании стоила 349 руб. (-9,35%). К 11:39 мск цена упала до 345,2 руб. (-10,39%).

Так рынок отреагировал на продажу Firlibia Holdings Limited около 13 млн акций группы ПИК (примерно 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, отмечает Bloomberg. Цена закрытия на «Московской бирже» составила 385 руб., при этом 9 октября акции упали на 2,5%.

Firlibia Holdings Limited принадлежит бизнесмену Марку Роудсу. Он – бывший партнер E&Y, входит в советы директоров публичных компаний в России и странах СНГ. К примеру, Роудс является членом совета директоров «Фосагро».

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 г. компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв. м. Ее выручка по итогам 2018 г. – 245 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).

Политика
Новости

Минздрав выявил серьезные нарушения в центре им. Блохина

Ведомости
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Комиссия Министерства здравоохранения провела внеплановую проверку в НИИ детской онкологии, входящем в центр онкологии им. Блохина. Об этом сообщила руководитель комиссии Елена Байбарина. По ее словам, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения, однако оснований для увольнения руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой комиссия не обнаружила.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушение, которые требуют скорейшего искоренения», – цитирует Байбарину ТАСС. Однако для увольнения директора НИИ нет ни малейшего основания, наоборот – комиссия рекомендовала руководителю центра им. Блохина поддержать ее деятельность, добавила она.

Детей в центре им. Блохина до середины 2019 г. лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых доказана, добавил в свою очередь главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Поводом для проверки стало обращение детских онкологов из центра им. Блохина, в котором врачи утверждали, что новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой. В ответ руководство центра обвинило пожаловавшихся врачей в нарушении врачебной этики.

Политика
Новости

Арестованному с февраля менеджеру Baring Vostok впервые разрешили позвонить семье

Ведомости
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Следователи разрешили директору фонда Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину звонить семье из СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова. Зюзин с февраля находится под арестом по делу фонда, и до этого ему разрешали только переписываться с родными.

Мельников напомнил, что у топ-менеджера фонда четверо детей, младшему из которых нет и года. «За все время пребывания в СИЗО ему ни разу не разрешали ни свиданий, ни телефонных звонков», – пояснил ответственный секретарь ОНК. Теперь Зюзин сможет звонить супруге пять раз в месяц.

Уголовное дело, фигурантами которого стали топ-менеджеры Baring Vostok, было возбуждено в феврале. Басманный суд Москвы отправил под арест Зюзина, основателя фонда Майкла Калви, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова, а также экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Им вменяется хищение 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дал признательные показания. На заседании суда по продлению меры пресечения Калви и Дельпалю 8 октября следователь сообщил, что расследование дела может быть завершено к Новому году.

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Политика
Новости

Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу из-за аварийной посадки Ан-12

Ведомости
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Военно-транспортный самолет АН-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Работа аэропорта приостановлена.

Самолет приземлился в 11.19 по местному времени (9.19 мск). На борту было 20 человек. По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет приземлился без них на запененную полосу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили информацию об аварийной посадке, сообщает «РИА Новости». «При выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», – говорится в сообщении.

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