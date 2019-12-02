Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»

Закон об уплате НДС иностранными компаниями при продаже электронных услуг был принят в 2016 г. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: реклама, продажа приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и др. С 2019 г. иностранные компании должны платить НДС за услуги, оказанные не только населению, но и российскому бизнесу. Для этого им пришлось встать на учет в ФНС. На налоговый учет в России встали более 2000 компаний.