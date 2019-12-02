Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»
Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google» из-за различий в формах платежных поручений в России и за рубежом, рассказали РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
При уплате налога со своего зарубежного счета иностранные компании заполняют стандартные формы платежных поручений по системе SWIFT, в которых не предусмотрено такое количество цифр, как в России: по 20 цифр в корреспондентских счетах и кодах бюджетной классификации. Из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов.
Подобные трудности возникли у большинства компаний, заявили РБК партнер Deloitte Юлия Орлова и директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG Илья Самуйлов. По словам Орловой, у некоторых компаний получается осуществить платеж после нескольких попыток, а те компании, у которых есть подразделения в России, передают функцию по оплате налога местным коллегам.
Закон об уплате НДС иностранными компаниями при продаже электронных услуг был принят в 2016 г. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: реклама, продажа приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и др. С 2019 г. иностранные компании должны платить НДС за услуги, оказанные не только населению, но и российскому бизнесу. Для этого им пришлось встать на учет в ФНС. На налоговый учет в России встали более 2000 компаний.