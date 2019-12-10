Власти планируют создать единую платформу господдержки промышленности
Правительство планирует создать единую информационную платформу для промышленных предприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина правительству во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева. Содержание письма РБК также подтвердил федеральный чиновник. Платформа поможет собрать всю информацию о господдержке для промышленников в одном месте. Сейчас эта информация опубликована на сайтах министерств и организаций, оказывающих поддержку.
Речь идет о создании «информационной экосистемы платформенного типа», которая будет охватывать все этапы развития промышленного предприятия – от зарождения идеи до выхода на международный рынок, говорится в документе. Платформу планируется создать на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которая по замыслу правительства должна стать более клиентоориентированной. Развивать платформу будет рабочая группа на базе Минэкономики и Минпромторга. Ее возглавят министр экономического развития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Сейчас господдержку предприятиям оказывают региональные власти, федеральные министерства, в том числе Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, и институты развития, среди которых ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и др., указывает в письме Расстригин. Так как информация о действующих механизмах поддержки находится в разрозненном виде на сайтах всех этих ведомств и организаций, все эти системы предлагается объединить в единый механизм на базе ГИСП. В письме также говорится, что через ГИСП можно будет подать заявку на получение господдержки в рамках отдельных механизмов.