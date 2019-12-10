Власти планируют создать единую платформу господдержки промышленности

Сейчас господдержку предприятиям оказывают региональные власти, федеральные министерства, в том числе Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, и институты развития, среди которых ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и др., указывает в письме Расстригин. Так как информация о действующих механизмах поддержки находится в разрозненном виде на сайтах всех этих ведомств и организаций, все эти системы предлагается объединить в единый механизм на базе ГИСП. В письме также говорится, что через ГИСП можно будет подать заявку на получение господдержки в рамках отдельных механизмов.