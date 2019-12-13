Пекин осторожно подтвердил договоренность с США по торговым вопросам
В пятницу вечером, 13 декабря, Китай подтвердил, что договорился с США в рамках «первого этапа» торгового соглашения. Об этом ранее сообщили деловые СМИ со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. Президент Трамп написал в четверг в Twitter: «Мы ОЧЕНЬ приблизились к БОЛЬШОЙ сделке с Китаем. Они хотят [заключить] ее, и мы тоже!» Но официальных подтверждений от китайских властей не было.
Пресс-конференция в Пекине состоялась в 23.30 по местному времени. Замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил, что в этот первый этап включены договоренности по сельскому хозяйству, защите интеллектуальной собственности, передаче технологий, открытию финансового сектора и валюте. Юристы в обеих странах должны проверить текст соглашения, прежде чем обе страны его подпишут, сказал Ван. Ни он, ни другие китайские чиновники не сообщили подробностей относительно снижения или отмены импортных пошлин и каких-либо закупок.
Как сообщали The Wall Street Journal и Reuters, Китай в 2020 г. должен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на $50 млрд; это вдвое больше, чем в 2017 г., до начала торговой войны. В ответ Вашингтон не будет облагать пошлинами потребительские товары из Китая стоимостью $156 млрд, которые Трамп угрожал ввести 15 декабря. Также США снизят уже введенные пошлины на $360 млрд, которые варьируются от 15 до 25%.