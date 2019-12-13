Пекин осторожно подтвердил договоренность с США по торговым вопросам

Как сообщали The Wall Street Journal и Reuters, Китай в 2020 г. должен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на $50 млрд; это вдвое больше, чем в 2017 г., до начала торговой войны. В ответ Вашингтон не будет облагать пошлинами потребительские товары из Китая стоимостью $156 млрд, которые Трамп угрожал ввести 15 декабря. Также США снизят уже введенные пошлины на $360 млрд, которые варьируются от 15 до 25%.