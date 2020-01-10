Росстат подтвердил оценку инфляции от ЦБ по итогам 2019 года

По данным Росстата, в декабре цены выросли на 0,4%. Продовольствие за последний месяц 2019 г. подорожало на 0,7%, а в целом за этот год – на 2,6% (против 4,7% в 2018 г.). Инфляция непродовольственных товаров в декабре составила 0,1%, а за год – 3% (4,1% в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, а за год – на 3,8% (3,9% годом ранее).