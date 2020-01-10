Росстат подтвердил оценку инфляции от ЦБ по итогам 2019 года
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 г. – она составила 3%, сообщила служба. Это один из наименьших показателей за всю современную историю России – лишь в 2017 г. инфляция была ниже (2,5%). За 2018 г. рост цен превысил 4,3%.
По данным Росстата, в декабре цены выросли на 0,4%. Продовольствие за последний месяц 2019 г. подорожало на 0,7%, а в целом за этот год – на 2,6% (против 4,7% в 2018 г.). Инфляция непродовольственных товаров в декабре составила 0,1%, а за год – 3% (4,1% в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, а за год – на 3,8% (3,9% годом ранее).
Инфляцию в 3% 31 декабря представил и Центробанк, ожидавший ее рост по году на 2,9–3,2%. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 г. инфляция составит 3%, регулятор в этом году ждет инфляцию в интервале 3,5–4%.
Эти данные не дают новых сигналов относительно решения ЦБ по ключевой ставке на следующем заседании, которое состоится 7 февраля, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Основным при принятии решения станут динамика цен в январе, а также курс рубля, считает он: «Доллар по 60 [руб.] и инфляция 2,5% не оставят ЦБ выбора, кроме как продолжить снижение ставки».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России удалось остановить тенденции к снижению уровня благосостояния граждан. «Уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года», – отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, при этом рано говорить о каком-то «солидном росте», однако в стране наблюдается ситуация «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности».