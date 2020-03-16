Кудрин назвал снижение ставки ФРС сигналом для борьбы с мировой рецессией
Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США почти до нуля поддержит экономику страны и станет сигналом для мировой экономики, которой предстоит рецессия. Об этом в своем Twitter написал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, американская ФРС «действует на опережение». Он отметил, что своими действиями она не только поддерживает экономику страны, но и дает сигнала всей мировой. «Задача — предотвратить мировую рецессию», — прокомментировал Кудрин этот сигнал.
15 марта федеральный комитет по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС объявила о переходе к политике количественного смягчения. Она закупит дополнительные облигации на общую сумму $700 млрд, на $500 млрд из них казначейские бумаги США.
Среди других объявленных мер поддержки — предоставление банкам возможности заимствовать средства из дисконтного окна на срок до 90 дней и снижение нормативов резервных требований до нуля процентов. ФРС понизила ставку по постоянным свопам ликвидности в долларах США на 25 базисных пунктов. На минувшей неделе ФРС предприняла ряд действий по ослаблению напряженности на рынке казначейских долгов. Базовую ставку она экстренно понижала в последний раз две недели назад — на полпроцента, чтобы успокоить инвесторов.