Кудрин назвал снижение ставки ФРС сигналом для борьбы с мировой рецессией

Среди других объявленных мер поддержки — предоставление банкам возможности заимствовать средства из дисконтного окна на срок до 90 дней и снижение нормативов резервных требований до нуля процентов. ФРС понизила ставку по постоянным свопам ликвидности в долларах США на 25 базисных пунктов. На минувшей неделе ФРС предприняла ряд действий по ослаблению напряженности на рынке казначейских долгов. Базовую ставку она экстренно понижала в последний раз две недели назад — на полпроцента, чтобы успокоить инвесторов.