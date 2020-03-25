Правительство выделило 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. из резервного фонда на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Ранее премьер поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях пандемии. Некоторые траты уже потеряли актуальность, и нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к общему сокращению расходов, пояснял «Ведомостям» представитель Минфина. Социальные расходы при этом снижены не будут, уверял один из собеседников «Ведомостей». В приоритете поддержка населения и особенно сильно пострадавшего бизнеса, в том числе малого и среднего.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания коронавирусом на момент публикации были зарегистрированы в 195 странах, заразились более 375 000 человек, 16 362 скончались.
В России было выявлено 495 заболевших коронавирусом. Больше всего случаев заболевания (290) зарегистрировано в Москве.