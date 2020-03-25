Правительство выделило 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Ранее премьер поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях пандемии. Некоторые траты уже потеряли актуальность, и нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к общему сокращению расходов, пояснял «Ведомостям» представитель Минфина. Социальные расходы при этом снижены не будут, уверял один из собеседников «Ведомостей». В приоритете поддержка населения и особенно сильно пострадавшего бизнеса, в том числе малого и среднего.