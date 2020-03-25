Костин ожидает от коронавируса более серьезного ущерба, чем от цен на нефть

Костин одобряет намерение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения, установленные из-за коронавируса. Распространение вируса не должно приводить к закрытию предприятий и заводов, «жизнь должна продолжаться»;

У 10 сотрудников ВТБ было подозрение на коронавирус. Диагноз не в одном из случаев не подтвердился, но офисы банка, в которых работали сотрудники, были закрыты, утверждает Костин;

Если цена на нефть будет сохраняться на текущем уровне, ВТБ понадобится господдержка. При этом Костин ожидает, что цены на нефть вернутся к $45 и даже $60/барр., но не отметил, в какой срок;

Бюджет России профицитный, и у страны есть запас, сделанный в период высокой цены нефти. Экономика страны будет чувствовать себя нормально в течение 6-10 лет, считает Костин;