Костин ожидает от коронавируса более серьезного ущерба, чем от цен на нефть
Влияние коронавируса на экономику России будет хуже, чем влияние цен на нефть, потому что «мы знаем, что делать при экономическом кризисе, но особо не знаем, что делать при вирусном кризисе», сказал президент банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала Bloomberg. Наибольший ущерб, по его мнению, оказывает политика изоляции, которую проводят многие страны, и урон, который вирус нанес Европе и Китаю – рынкам, составляющим 60% экспорта России. Основные положения из интервью Костина Bloomberg:
Костин одобряет намерение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения, установленные из-за коронавируса. Распространение вируса не должно приводить к закрытию предприятий и заводов, «жизнь должна продолжаться»;
У 10 сотрудников ВТБ было подозрение на коронавирус. Диагноз не в одном из случаев не подтвердился, но офисы банка, в которых работали сотрудники, были закрыты, утверждает Костин;
Если цена на нефть будет сохраняться на текущем уровне, ВТБ понадобится господдержка. При этом Костин ожидает, что цены на нефть вернутся к $45 и даже $60/барр., но не отметил, в какой срок;
Бюджет России профицитный, и у страны есть запас, сделанный в период высокой цены нефти. Экономика страны будет чувствовать себя нормально в течение 6-10 лет, считает Костин;
ВТБ не планирует в настоящий момент корректировать прогнозы, сокращать дивиденды и принимать другие подобные меры.
20 марта Костин обратился к клиентам ВТБ и сказал, что банк по рекомендациям ЦБ разрабатывает комплекс мер по защите интересов пострадавших клиентов. Он также отметил, что будет делать все возможное, чтобы банк работал непрерывно.
Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. Общее число заболевших в мире превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 24 марта.
Нефтяной кризис был спровоцирован снижением спроса на топливо из-за коронавируса и развалом сделки ОПЕК+. Стоимость майских поставок нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже составляет $26,70/барр. на 13.29 мск.