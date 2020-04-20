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АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

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Агентство стратегических инициатив предложило правительству России комплекс мер поддержки россиян в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса. Письмо с предложениями таких мер направила премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор АСИ Светлана Чупшева, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

  • Поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуги в условиях коронавирусной инфекции, на это потребуется 0,5-1 трлн рублей.

  •  Расширить перечень мер поддержки бизнеса на 2,2 трлн рублей и выше. От трети до половины выделяемых средств направить на поддержку доходов и занятости работников, самозанятых и поддержку малых и средних предприятий. Ввести налоговые каникулы во всех организациях, на оборот которых повлиял коронавирус. Увеличить кредитование МСП на выплату заработной платы и другие неотложные нужды под бюджетные гарантии. Упростить правила предоставления субсидий и кредитов и реструктурирования кредитов МСП. Предоставить безвозвратные субсидии на выплату значительной части заработной платы сотрудникам при отсутствии увольнений работников. Выдавать кредиты по нулевой ставке, основная сумма которых будет возвращаться в размере пропорциональной доле уволенных работников. Поддержать самозанятых в размере МРОТ (12 130 рублей) ежемесячно.

  • Дать право на оплачиваемый отпуск по уходу за больными родственниками и волонтерские отпуска. Волонтерский отпуск (кроме госслужащих и полицейских) можно взять максимум на восемь непрерывных недель в течение двух последовательных 16-недельных периодов. Добровольцы могут получать компенсацию от органа, на который они работают без сохранения зарплаты по основному месту работы.

  • Создать кризисный фонд для выплаты пособий по безработице потерявшим работу в России в связи с ситуацией с коронавирусом. Сотрудникам предприятий, приостановивших деятельность на время действия ограничительных мер, предоставить временные рабочие места в государственных и муниципальных организациях. Финансировать кризисный фонд из резерва Пенсионного фонда и из поддержки, выделенной из бюджетов регионов. Потерявшим работу дать возможность выполнять государственные подряды — в строительстве, логистике, а также оказывать социальные услуги населению.

  • Приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России для получения ими пособий по безработице. Организовать подготовку мигрантов для обслуживания IT-инфраструктуры и других рынков, которым потребуются кадры. Использовать для этого средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных