АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

Расширить перечень мер поддержки бизнеса на 2,2 трлн рублей и выше. От трети до половины выделяемых средств направить на поддержку доходов и занятости работников, самозанятых и поддержку малых и средних предприятий. Ввести налоговые каникулы во всех организациях, на оборот которых повлиял коронавирус. Увеличить кредитование МСП на выплату заработной платы и другие неотложные нужды под бюджетные гарантии. Упростить правила предоставления субсидий и кредитов и реструктурирования кредитов МСП. Предоставить безвозвратные субсидии на выплату значительной части заработной платы сотрудникам при отсутствии увольнений работников. Выдавать кредиты по нулевой ставке, основная сумма которых будет возвращаться в размере пропорциональной доле уволенных работников. Поддержать самозанятых в размере МРОТ (12 130 рублей) ежемесячно.