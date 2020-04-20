Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 г., курс рубля укрепится», — заявил Костин. По его словам, повышение курса доллара на 15% произошло «в допустимых для банков пределах». Нестабильную ситуацию на рынке он объяснил тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты». Костин также поддержал решение ЦБ не повышать ставку. При этом топ-менеджер выразил уверенность, что регулятор мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках программ, которые делаются специально на нерыночных условиях для поддержки людей и бизнеса, снизив таким образом нагрузку на бюджет.
Курс рубля обрушился в начале марта в результате развала сделки России и Организации стран – экспортеров нефти по сокращению добычи нефти. 24 марта стоимость американской валюты доходила до 80,88 руб., но затем начала снижаться. 12 апреля сторонам удалось заключить соглашение по сокращению добычи. По данным ЦБ, официальный курс доллара на 18–20 апреля – 73,94 руб.