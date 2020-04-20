Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 г., курс рубля укрепится», — заявил Костин. По его словам, повышение курса доллара на 15% произошло «в допустимых для банков пределах». Нестабильную ситуацию на рынке он объяснил тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты». Костин также поддержал решение ЦБ не повышать ставку. При этом топ-менеджер выразил уверенность, что регулятор мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках программ, которые делаются специально на нерыночных условиях для поддержки людей и бизнеса, снизив таким образом нагрузку на бюджет.