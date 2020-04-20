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Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Ведомости

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 г., курс рубля укрепится», — заявил Костин. По его словам, повышение курса доллара на 15% произошло «в допустимых для банков пределах». Нестабильную ситуацию на рынке он объяснил тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты». Костин также поддержал решение ЦБ не повышать ставку. При этом топ-менеджер выразил уверенность, что регулятор мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках программ, которые делаются специально на нерыночных условиях для поддержки людей и бизнеса, снизив таким образом нагрузку на бюджет.

Курс рубля обрушился в начале марта в результате развала сделки России и Организации стран – экспортеров нефти по сокращению добычи нефти. 24 марта стоимость американской валюты доходила до 80,88 руб., но затем начала снижаться. 12 апреля сторонам удалось заключить соглашение по сокращению добычи. По данным ЦБ, официальный курс доллара на 18–20 апреля – 73,94 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных