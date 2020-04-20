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Кредиторы отвергли предложение Аргентины о реструктуризации долга

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Крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации внешнего долга. Такую же позицию заняли и другие кредиторы, сообщает The Wall Street Journal. Это повышает риск, что уже в мае Аргентина не сможет избежать девятого дефолта в своей истории.

17 апреля правительство предложило кредиторам ввести трехлетний мораторий на выплату долга в 2020–2022 гг. Затем оно хотело снизить процентную ставку до 0,55% в 2023 г. и постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики, а также урезать основной долг. Эти меры позволили бы Аргентине сэкономить более $40 млрд.

Сейчас ее внешний долг – около $83 млрд.

В число кредиторов, отвергших предложение Аргентины, вошли такие крупные управляющие активами, как BlackRock, AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management, BlueBay Asset Management и Fidelity Management & Research.

Инвесторы предупреждали, что не примут предложение Аргентины. Отчасти это связано с тем, что почти половина долговых обязательств страны в ближайшие четыре года приходится на платежи МВФ, от которого она получила $44 млрд. О реструктуризации долга с МВФ Аргентина еще не договорилась.

Фонд призывал частных кредиторов пойти навстречу Аргентине и значительно снизить ее долговую нагрузку. Пандемия коронавируса усугубила экономические проблемы страны. По прогнозам МВФ, ее ВВП сократится на 5,7% в этом году.

22 апреля Аргентина должна выплатить кредиторам $500 млн. Если она этого не сделает, то по окончании 30-дневного периода может быть объявлен дефолт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных