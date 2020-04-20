Кредиторы отвергли предложение Аргентины о реструктуризации долга

Инвесторы предупреждали, что не примут предложение Аргентины. Отчасти это связано с тем, что почти половина долговых обязательств страны в ближайшие четыре года приходится на платежи МВФ, от которого она получила $44 млрд. О реструктуризации долга с МВФ Аргентина еще не договорилась.