Кредиторы отвергли предложение Аргентины о реструктуризации долга
Крупнейшие держатели гособлигаций Аргентины отклонили предложение правительства о реструктуризации внешнего долга. Такую же позицию заняли и другие кредиторы, сообщает The Wall Street Journal. Это повышает риск, что уже в мае Аргентина не сможет избежать девятого дефолта в своей истории.
17 апреля правительство предложило кредиторам ввести трехлетний мораторий на выплату долга в 2020–2022 гг. Затем оно хотело снизить процентную ставку до 0,55% в 2023 г. и постепенно повышать ее до 4,5% по мере восстановления экономики, а также урезать основной долг. Эти меры позволили бы Аргентине сэкономить более $40 млрд.
Сейчас ее внешний долг – около $83 млрд.
В число кредиторов, отвергших предложение Аргентины, вошли такие крупные управляющие активами, как BlackRock, AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management, BlueBay Asset Management и Fidelity Management & Research.
Инвесторы предупреждали, что не примут предложение Аргентины. Отчасти это связано с тем, что почти половина долговых обязательств страны в ближайшие четыре года приходится на платежи МВФ, от которого она получила $44 млрд. О реструктуризации долга с МВФ Аргентина еще не договорилась.
Фонд призывал частных кредиторов пойти навстречу Аргентине и значительно снизить ее долговую нагрузку. Пандемия коронавируса усугубила экономические проблемы страны. По прогнозам МВФ, ее ВВП сократится на 5,7% в этом году.
22 апреля Аргентина должна выплатить кредиторам $500 млн. Если она этого не сделает, то по окончании 30-дневного периода может быть объявлен дефолт.