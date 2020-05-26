Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис
Почти половина роcсиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Именно столько опрошенных на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что иногда их допустимо не уплачивать. При этом в декабре 2019 г. больше половины — 54% — выбрали вариант «Налоги обязательны к уплате, и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».
Увеличение доли оправдывающих уклонение от налогов в ЦСР связывают с падением доходов населения и тревогой о будущем. Согласно исследованию, более 60% отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% говорят о сокращении доходов более чем на 15%. Около 53% респондентов указали на высокий риск снижения доходов в будущем, а две трети обеспокоены, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.
О том, что россияне уже столкнулись со снижением доходов говорилось в исследовании, проведенном «ИнФОМом» по заказу ЦБ. На ухудшение материального положения в кризис пожаловалось 42% россиян. Основная причина – выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу.