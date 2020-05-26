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Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис

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Почти половина роcсиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.

Именно столько опрошенных на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что иногда их допустимо не уплачивать. При этом в декабре 2019 г. больше половины — 54% — выбрали вариант «Налоги обязательны к уплате, и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

Увеличение доли оправдывающих уклонение от налогов в ЦСР связывают с падением доходов населения и тревогой о будущем. Согласно исследованию, более 60% отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% говорят о сокращении доходов более чем на 15%. Около 53% респондентов указали на высокий риск снижения доходов в будущем, а две трети обеспокоены, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.

Ранее по теме: На ухудшение материального положения в кризис пожаловалось уже 42% россиян

О том, что россияне уже столкнулись со снижением доходов говорилось в исследовании, проведенном «ИнФОМом» по заказу ЦБ. На ухудшение материального положения в кризис пожаловалось 42% россиян. Основная причина – выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных