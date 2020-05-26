Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис

Увеличение доли оправдывающих уклонение от налогов в ЦСР связывают с падением доходов населения и тревогой о будущем. Согласно исследованию, более 60% отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% говорят о сокращении доходов более чем на 15%. Около 53% респондентов указали на высокий риск снижения доходов в будущем, а две трети обеспокоены, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.