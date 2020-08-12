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Путин поручил «внимательно посмотреть» на уровень цен и монополистов на Камчатке

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Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым призвал власти региона и ФАС обратить внимание на высокий уровень цен и работу монополистов в регионе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным Росстата, средняя зарплата на Камчатке в мае превышала 100 000 руб. При этом месяцами ранее она варьировалась от 70 000 до 76 000 руб. Как отметил президент, уровень доходов жителей Камчатки по сравнению с другими регионами «неплохо смотрится». «Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются», ‒ добавил президент.

Он поручил врио губернатора совместно с ФАС «самым внимательным образом» посмотреть на монополистов, которых, по данным правительства края, насчитывается более 70. Регулированием цен на их услуги занимается региональная служба по тарифам и ценам. «Я понимаю, всё связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть», ‒ сказал Путин.

Средняя зарплата в Камчатском крае с января по май 2020 г. составила 80 300 руб. В Дальневосточном федеральном округе, по данным Росстата, она в среднем на май составила 62 900 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных