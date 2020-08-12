Путин поручил «внимательно посмотреть» на уровень цен и монополистов на Камчатке

Он поручил врио губернатора совместно с ФАС «самым внимательным образом» посмотреть на монополистов, которых, по данным правительства края, насчитывается более 70. Регулированием цен на их услуги занимается региональная служба по тарифам и ценам. «Я понимаю, всё связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть», ‒ сказал Путин.