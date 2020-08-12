Путин поручил «внимательно посмотреть» на уровень цен и монополистов на Камчатке
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым призвал власти региона и ФАС обратить внимание на высокий уровень цен и работу монополистов в регионе, говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Росстата, средняя зарплата на Камчатке в мае превышала 100 000 руб. При этом месяцами ранее она варьировалась от 70 000 до 76 000 руб. Как отметил президент, уровень доходов жителей Камчатки по сравнению с другими регионами «неплохо смотрится». «Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются», ‒ добавил президент.
Он поручил врио губернатора совместно с ФАС «самым внимательным образом» посмотреть на монополистов, которых, по данным правительства края, насчитывается более 70. Регулированием цен на их услуги занимается региональная служба по тарифам и ценам. «Я понимаю, всё связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть», ‒ сказал Путин.
Средняя зарплата в Камчатском крае с января по май 2020 г. составила 80 300 руб. В Дальневосточном федеральном округе, по данным Росстата, она в среднем на май составила 62 900 руб.