Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян
Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян, которые ранее представил исследовательский холдинг «Ромир». Их данные позволяют делать выводы о некоторых изменениях и тенденциях в потреблении отдельных групп россиян, но расчеты Росстата «учитывают широкую корзину товаров и услуг и исключают влияние скидок и акций, поэтому наиболее точно фиксируют изменение цен», заявили в пресс-службе Росстата.
«То, что данные собираются в 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 000 человек, не гарантирует, что итоговая выборка будет корректной», ‒ указано в сообщении пресс-службы. Наличие у «Ромира» данных о потреблении 40 000 россиян позволяет делать определенные выводы, но лишь о некоторых тенденциях и трендах изменения характера потребления отдельных групп россиян, близких по своим доходным и/или социодемографическим характеристикам, указано в сообщении.
Метод сканирования QR-кодов с чеков, применяемый в «Ромире», не позволяет достоверно определять изменение цены на товары в целом по городу или региону, поскольку учитывает скидки и бонусы, искажающие динамику цен. При этом Росстат, фиксируя цену товаров, исключает влияние скидок и акций, поэтому «точнее показывает так называемую среднестатистическую потребительскую корзину».
Ранее сегодня аналитики исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что инфляция в России в июле составила 1,66%, в то время как Росстат заявлял о 0,35%.