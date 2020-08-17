Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

«То, что данные собираются в 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 000 человек, не гарантирует, что итоговая выборка будет корректной», ‒ указано в сообщении пресс-службы. Наличие у «Ромира» данных о потреблении 40 000 россиян позволяет делать определенные выводы, но лишь о некоторых тенденциях и трендах изменения характера потребления отдельных групп россиян, близких по своим доходным и/или социодемографическим характеристикам, указано в сообщении.