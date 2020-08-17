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Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян, которые ранее представил исследовательский холдинг «Ромир». Их данные позволяют делать выводы о некоторых изменениях и тенденциях в потреблении отдельных групп россиян, но расчеты Росстата «учитывают широкую корзину товаров и услуг и исключают влияние скидок и акций, поэтому наиболее точно фиксируют изменение цен», заявили в пресс-службе Росстата.

«То, что данные собираются в 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 000 человек, не гарантирует, что итоговая выборка будет корректной», ‒ указано в сообщении пресс-службы. Наличие у «Ромира» данных о потреблении 40 000 россиян позволяет делать определенные выводы, но лишь о некоторых тенденциях и трендах изменения характера потребления отдельных групп россиян, близких по своим доходным и/или социодемографическим характеристикам, указано в сообщении.

Метод сканирования QR-кодов с чеков, применяемый в «Ромире», не позволяет достоверно определять изменение цены на товары в целом по городу или региону, поскольку учитывает скидки и бонусы, искажающие динамику цен. При этом Росстат, фиксируя цену товаров, исключает влияние скидок и акций, поэтому «точнее показывает так называемую среднестатистическую потребительскую корзину».

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Ранее сегодня аналитики исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что инфляция в России в июле составила 1,66%, в то время как Росстат заявлял о 0,35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных