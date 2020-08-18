Эксперт объяснил спад в нефтедобыче в июле
Спад в нефтедобыче в июле 2020 г. на 15% к аналогичному показателю прошлого года объясняется участием России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, рассказал «Ведомостям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Снижение добычи нефти в России связано со сделкой ОПЕК+: наша страна должна была сократить производство до 8,5 млн баррелей в стуки на период с мая по июль текущего года. На этом фоне странно было бы ожидать роста добычи до августа (в августе страны ОПЕК+ увеличили квоты)», – сказал Фролов.
По его мнению, сделка была необходима, так как падение спроса на нефть в мире достигало 25%.
«Альтернатива сделке – полномасштабная ценовая война, репетицию которой мы все уже видели в апреле. В условиях ценовой войны объем производства нефти в нашей стране, скорее всего, был бы выше, но валютные поступления – существенно меньше», – пояснил Фролов.
Он подчеркнул, что в июле начал восстанавливаться спрос на бензин, производство которого не сдерживается сделкой, а по мере открытия границ будет расти спрос на авиакеросин. «То есть восстановление производства нефтепродуктов опередит восстановление экспортных поставок черного золота», – заключил эксперт.