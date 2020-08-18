Эксперт объяснил спад в нефтедобыче в июле

«Снижение добычи нефти в России связано со сделкой ОПЕК+: наша страна должна была сократить производство до 8,5 млн баррелей в стуки на период с мая по июль текущего года. На этом фоне странно было бы ожидать роста добычи до августа (в августе страны ОПЕК+ увеличили квоты)», – сказал Фролов.