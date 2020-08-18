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Эксперт объяснил спад в нефтедобыче в июле

Ведомости

Спад в нефтедобыче в июле 2020 г. на 15% к аналогичному показателю прошлого года объясняется участием России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, рассказал «Ведомостям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Снижение добычи нефти в России связано со сделкой ОПЕК+: наша страна должна была сократить производство до 8,5 млн баррелей в стуки на период с мая по июль текущего года. На этом фоне странно было бы ожидать роста добычи до августа (в августе страны ОПЕК+ увеличили квоты)», – сказал Фролов.

По его мнению, сделка была необходима, так как падение спроса на нефть в мире достигало 25%.

«Альтернатива сделке – полномасштабная ценовая война, репетицию которой мы все уже видели в апреле. В условиях ценовой войны объем производства нефти в нашей стране, скорее всего, был бы выше, но валютные поступления – существенно меньше», – пояснил Фролов.

Он подчеркнул, что в июле начал восстанавливаться спрос на бензин, производство которого не сдерживается сделкой, а по мере открытия границ будет расти спрос на авиакеросин. «То есть восстановление производства нефтепродуктов опередит восстановление экспортных поставок черного золота», – заключил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных