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У россиян резко вырос объем «свободных денег»

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Объем «свободных денег» в российских семьях в июле 2020 г. вырос на 13,7% по сравнению с июнем 2020 г., за год ‒ на 7,2%, говорится в результатах анализа исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно методике, «свободные деньги» ‒ это средства, которые остались после покупки продуктов питания, оплаты ЖКУ, транспорта, связи и других товаров повседневного спроса. Эти средства семьи могли потратить на погашение кредитов, товары длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения или отложить в виде сбережений.

Аналитики отметили, что рост индекса «свободных денег» вызван тем, что россияне начали активнее экономить. Люди наращивают сбережения, которые сократились в период пандемии, пояснили эксперты. Значение индекса в июле 2020 г. стало максимальным для этого периода за последние годы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных