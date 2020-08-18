У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Объем «свободных денег» в российских семьях в июле 2020 г. вырос на 13,7% по сравнению с июнем 2020 г., за год ‒ на 7,2%, говорится в результатах анализа исследовательского холдинга «Ромир».
Согласно методике, «свободные деньги» ‒ это средства, которые остались после покупки продуктов питания, оплаты ЖКУ, транспорта, связи и других товаров повседневного спроса. Эти средства семьи могли потратить на погашение кредитов, товары длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения или отложить в виде сбережений.
Аналитики отметили, что рост индекса «свободных денег» вызван тем, что россияне начали активнее экономить. Люди наращивают сбережения, которые сократились в период пандемии, пояснили эксперты. Значение индекса в июле 2020 г. стало максимальным для этого периода за последние годы.