Большинство российских вузов не стали повышать цены на обучение

С учредителями таких вузов проведена работа и приняты соответствующие меры, добавил министр. На сегодняшний день стоимость обучения в них скорректирована до уровня 2019 года. Совместно с Общероссийским народным фронтом министерство продолжит мониторинг ситуации, заключил он.