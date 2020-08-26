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Большинство российских вузов не стали повышать цены на обучение

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Большинство российских вузов сохранили цены на обучение на уровне 2019 года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что ряд вузов объявили о повышении стоимости обучения.

«Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации», — сказал Фальков.

С учредителями таких вузов проведена работа и приняты соответствующие меры, добавил министр. На сегодняшний день стоимость обучения в них скорректирована до уровня 2019 года. Совместно с Общероссийским народным фронтом министерство продолжит мониторинг ситуации, заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных