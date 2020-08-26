Большинство российских вузов не стали повышать цены на обучение
Большинство российских вузов сохранили цены на обучение на уровне 2019 года, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что ряд вузов объявили о повышении стоимости обучения.
«Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации», — сказал Фальков.
С учредителями таких вузов проведена работа и приняты соответствующие меры, добавил министр. На сегодняшний день стоимость обучения в них скорректирована до уровня 2019 года. Совместно с Общероссийским народным фронтом министерство продолжит мониторинг ситуации, заключил он.