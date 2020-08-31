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Некоммерческим организациям могут упростить процедуру найма сотрудников

Ведомости

Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому некоторые нормы трудового права, установленные для микропредприятий и малых компаний, могут распространиться на социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). В частности, министерство предлагает дать возможность НКО заключать срочные трудовые договоры. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономики, законопроект, по его словам, будет вынесен на рассмотрение правительства на этой неделе. 

«В соответствии с законопроектом некоммерческие организации, так же как и микропредприятия, будут вправе полностью или частично отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и др.). Соответствующие положения будут включены в трудовые договоры», ‒ сказал представитель. 

Данная норма распространится на НКО с аналогичной микропредприятиям среднесписочной численностью работников (до 15 человек), объемом дохода за предшествующий календарный год (до 120 млн руб. в год) и малым предприятиям (до 35 человек). 

По словам представителя, некоммерческие организации часто привлекают сотрудников для единоразовых проектов, которые не требуют заключения постоянного трудового договора. Заключение срочного трудового договора «обеспечит гибкость в привлечении сотрудников и не повлечет негативных последствий на рынке труда», считает представитель министерства.

Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, на время выполнения временных работ, сроком до двух месяцев. Также срочный трудовой договор заключается на время выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона), и пр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных