Некоммерческим организациям могут упростить процедуру найма сотрудников

Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, на время выполнения временных работ, сроком до двух месяцев. Также срочный трудовой договор заключается на время выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона), и пр.