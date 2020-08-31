Некоммерческим организациям могут упростить процедуру найма сотрудников
Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому некоторые нормы трудового права, установленные для микропредприятий и малых компаний, могут распространиться на социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). В частности, министерство предлагает дать возможность НКО заключать срочные трудовые договоры. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономики, законопроект, по его словам, будет вынесен на рассмотрение правительства на этой неделе.
«В соответствии с законопроектом некоммерческие организации, так же как и микропредприятия, будут вправе полностью или частично отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и др.). Соответствующие положения будут включены в трудовые договоры», ‒ сказал представитель.
Данная норма распространится на НКО с аналогичной микропредприятиям среднесписочной численностью работников (до 15 человек), объемом дохода за предшествующий календарный год (до 120 млн руб. в год) и малым предприятиям (до 35 человек).
По словам представителя, некоммерческие организации часто привлекают сотрудников для единоразовых проектов, которые не требуют заключения постоянного трудового договора. Заключение срочного трудового договора «обеспечит гибкость в привлечении сотрудников и не повлечет негативных последствий на рынке труда», считает представитель министерства.
Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, на время выполнения временных работ, сроком до двух месяцев. Также срочный трудовой договор заключается на время выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона), и пр.