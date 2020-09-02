Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для Вечных огней бесплатно

Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил «Газпром» рассмотреть возможность поставлять газ для Вечных огней на безвозмездной основе, сообщает РБК. Такое письмо к председателю правления компании Алексею Миллеру подписано руководителем исполнительного комитета ОНФ Михаилом Кузнецовым.

Авторы письма напомнили о произошедшем в 2011 г. случае во Владивостоке с отключением огня на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» из-за того, что флот не оплатил долг компании, поставляющей газ. Отмечается, что подобные случаи были также в Мурманске, Оренбурге и Ульяновске.

Кроме того, похожая ситуация произошла в августе этого года в Рыбинске, где «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовал выплатить ему долг на сумму более 140 000 руб. за газ на мемориале «Вечный огонь». Впоследствии пресс-служба города сообщила, что администрации Рыбинска и газовой компании удалось договориться по поставкам топлива. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных