ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для Вечных огней бесплатно
Авторы письма напомнили о произошедшем в 2011 г. случае во Владивостоке с отключением огня на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» из-за того, что флот не оплатил долг компании, поставляющей газ. Отмечается, что подобные случаи были также в Мурманске, Оренбурге и Ульяновске.
Кроме того, похожая ситуация произошла в августе этого года в Рыбинске, где «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовал выплатить ему долг на сумму более 140 000 руб. за газ на мемориале «Вечный огонь». Впоследствии пресс-служба города сообщила, что администрации Рыбинска и газовой компании удалось договориться по поставкам топлива. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».