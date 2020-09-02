ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для Вечных огней бесплатно

Кроме того, похожая ситуация произошла в августе этого года в Рыбинске, где «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовал выплатить ему долг на сумму более 140 000 руб. за газ на мемориале «Вечный огонь». Впоследствии пресс-служба города сообщила, что администрации Рыбинска и газовой компании удалось договориться по поставкам топлива. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».