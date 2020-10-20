Аналитики сообщили о рекордном подорожании подсолнечного масла в России
Цена на подсолнечное масло за прошлую неделю выросла до 74 175 руб. за т, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы аналитического центра «Совэкон». Предыдущий рекорд стоимости составил около 71 000 руб. за т. Согласно исследованию, основным фактором подорожания стал новый скачок экспортных цен на масло.
Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до 74 175 руб. за т (включая НДС). Цена на подсолнечник увеличилась на 4,66% — до 30 875 руб. за тонну (без НДС). Цена подсолнечного масла на экспорт выросла на 3,78% — до $960 за т (поставка — FOB). Рост цен на подсолнечник и масло произошел после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели, пояснили аналитики.
Подобная динамика сохранится на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов, говорится в исследовании. В материалах отмечается, что наметился сдерживающий фактор, — укрепление рубля и снижение мировых цен на пальмовое и соевые масла в последние дни.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз предложил Минпромторгу новый механизм регулирования экспорта масличных культур для стимулирования «прозрачного ценообразования» на них на российском рынке. Для этого экспортерам придется участвовать в торгах на бирже. При этом предлагается допустить к ним не только экспортеров, но и переработчиков этих культур.