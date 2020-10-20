Аналитики сообщили о рекордном подорожании подсолнечного масла в России

Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до 74 175 руб. за т (включая НДС). Цена на подсолнечник увеличилась на 4,66% — до 30 875 руб. за тонну (без НДС). Цена подсолнечного масла на экспорт выросла на 3,78% — до $960 за т (поставка — FOB). Рост цен на подсолнечник и масло произошел после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели, пояснили аналитики.