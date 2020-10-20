Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Аналитики сообщили о рекордном подорожании подсолнечного масла в России

Ведомости

Цена на подсолнечное масло за прошлую неделю выросла до 74 175 руб. за т, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы аналитического центра «Совэкон». Предыдущий рекорд стоимости составил около 71 000 руб. за т. Согласно исследованию, основным фактором подорожания стал новый скачок экспортных цен на масло.

Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до 74 175 руб. за т (включая НДС). Цена на подсолнечник увеличилась на 4,66% — до 30 875 руб. за тонну (без НДС). Цена подсолнечного масла на экспорт выросла на 3,78% — до $960 за т (поставка — FOB). Рост цен на подсолнечник и масло произошел после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели, пояснили аналитики.

Подобная динамика сохранится на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов, говорится в исследовании. В материалах отмечается, что наметился сдерживающий фактор, — укрепление рубля и снижение мировых цен на пальмовое и соевые масла в последние дни.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минсельхоз предложил Минпромторгу новый механизм регулирования экспорта масличных культур для стимулирования «прозрачного ценообразования» на них на российском рынке. Для этого экспортерам придется участвовать в торгах на бирже. При этом предлагается допустить к ним не только экспортеров, но и переработчиков этих культур.

Ранее по теме: Минсельхоз предложил меры для стабилизации цен на подсолнечник

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных