Правительство выделило более 900 млн рублей на доплаты к пенсиям

Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, доход которых не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В доходах гражданина учитывается его пенсия и другие выплаты и льготы, в том числе региональные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, компенсация услуг ЖКХ и т.д.