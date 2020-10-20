Правительство выделило более 900 млн рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направило более 900 млн руб. на социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Средства получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей доплат. Финансирование получат Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский АО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, Санкт-Петербург.
Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, доход которых не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В доходах гражданина учитывается его пенсия и другие выплаты и льготы, в том числе региональные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, компенсация услуг ЖКХ и т.д.
Ранее правительство выделило Пенсионному фонду более 941,4 млрд руб. на выплату страховых пенсий и пособий. По данным Минтруда, в 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Средний размер страховой пенсии составит 17 443 руб. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.
30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 г. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд руб.