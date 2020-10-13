Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия
Правительство выделило более 941,4 млрд руб. на выплату Пенсионным фондом страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Минфин должен будет проконтролировать целевое и эффективное расходование средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 г.
Ранее пресс-служба Минтруда сообщила, что в 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Средний размер страховой пенсии составит 17 443 руб. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.
30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд рублей.