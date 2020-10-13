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Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия

Ведомости

Правительство выделило более 941,4 млрд руб. на выплату Пенсионным фондом страховых пенсий и пособий, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минфин должен будет проконтролировать целевое и эффективное расходование средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 г.

Ранее пресс-служба Минтруда сообщила, что в 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Средний размер страховой пенсии составит 17 443 руб. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд рублей.

Ранее по теме: Минтруд назвал средний размер пенсии в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных