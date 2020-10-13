Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд рублей.