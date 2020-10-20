Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла в России

По данным ведомства, на сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 млн т маслосемян. При этом прогнозируется, что до конца уборочной кампании с полей будет собрано еще не менее 2 млн т. При этом валовый сбор подсолнечника по итогам года с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13,2 млн т.