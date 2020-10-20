Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла в России
Министерство сельского хозяйства не ожидает дефицита подсолнечного масла на внутреннем рынке России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на информацию о подорожании сырья до рекордных 74,175 тыс. рублей за т.
«Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — сообщили в министерстве, подчеркнув, что объемов производства продукта достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. Минсельхоз прогнозирует, что в 2020 г. уровень самообеспеченности растительным маслом составит 176,3%.
Как пояснили в министерстве, сейчас наблюдается высокий экспортный спрос и снижение урожая подсолнечника в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла, таких как Россия и Украина. Кроме того, девальвация рубля сказывается на существенном росте цены на подсолнечник. «Это, в свою очередь, приводит к росту цены на подсолнечное масло, которое входит в число социально значимых продуктов», — подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, на сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 млн т маслосемян. При этом прогнозируется, что до конца уборочной кампании с полей будет собрано еще не менее 2 млн т. При этом валовый сбор подсолнечника по итогам года с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13,2 млн т.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на материалы аналитического центра «Совэкон» сообщили, что цена на подсолнечное масло за прошлую неделю выросла до 74 175 руб. за т. Предыдущий рекорд стоимости составил около 71 000 руб. за т. Согласно исследованию, основным фактором подорожания стал новый скачок экспортных цен на масло.