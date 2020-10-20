Сотрудникам соцучреждений выплатили более 12 млрд рублей за работу в пандемию
Работники социальных учреждений за работу в период пандемии получили более 443 тыс. выплат на общую сумму 12,6 млрд руб., сообщает пресс-служба Минтруда.
«Так, врачам произведено около 5 тыс. выплат; работникам среднего медицинского персонала — 77 тыс. выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 73 тыс. выплат; работникам младшего медперсонала – 155 тыс. выплат; техническим работникам – 131 тыс. выплат», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, что предполагает их проживание в организации на протяжении смены. Отмечается, что выплаты соцработникам продлены до 15 ноября. На эти цели направлены 2,8 млрд руб. Всего из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд руб.
В сентябре правительство направило 22 млрд руб. на поддержку работников медицинской сферы, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, премьер Михаил Мишустин поручил выделить более 1,8 млрд руб. на оказание поддержки сотрудникам социальных учреждений, где действует особый режим работы.