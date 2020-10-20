Сотрудникам соцучреждений выплатили более 12 млрд рублей за работу в пандемию

В министерстве пояснили, что выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, что предполагает их проживание в организации на протяжении смены. Отмечается, что выплаты соцработникам продлены до 15 ноября. На эти цели направлены 2,8 млрд руб. Всего из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд руб.