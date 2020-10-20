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Сотрудникам соцучреждений выплатили более 12 млрд рублей за работу в пандемию

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Работники социальных учреждений за работу в период пандемии получили более 443 тыс. выплат на общую сумму 12,6 млрд руб., сообщает пресс-служба Минтруда.

«Так, врачам произведено около 5 тыс. выплат; работникам среднего медицинского персонала — 77 тыс. выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 73 тыс. выплат; работникам младшего медперсонала – 155 тыс. выплат; техническим работникам – 131 тыс. выплат», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, что предполагает их проживание в организации на протяжении смены. Отмечается, что выплаты соцработникам продлены до 15 ноября. На эти цели направлены 2,8 млрд руб. Всего из федерального бюджета выделено порядка 17,8 млрд руб.

В сентябре правительство направило 22 млрд руб. на поддержку работников медицинской сферы, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, премьер Михаил Мишустин поручил выделить более 1,8 млрд руб. на оказание поддержки сотрудникам социальных учреждений, где действует особый режим работы.

Ранее по теме: Мишустин направил 22 млрд рублей на выплаты медикам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных