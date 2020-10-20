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Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

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Число безработных граждан в России снижается, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, передает ТАСС.

«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда», — сказала Мухтиярова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По данным Пенсионного фонда, число принятых на работу превышает число уволенных уже почти в течение целого месяца, добавила она.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%.

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах. По его словам, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 г.

Ранее по теме: В Минтруде оценили рост безработицы во время пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных