Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России
Число безработных граждан в России снижается, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, передает ТАСС.
«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда», — сказала Мухтиярова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По данным Пенсионного фонда, число принятых на работу превышает число уволенных уже почти в течение целого месяца, добавила она.
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%.
10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах. По его словам, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 г.