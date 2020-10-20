Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Росстат зафиксировал сокращение безработицы впервые с начала пандемии

Ведомости

Уровень безработицы в России в сентябре снизился на 0,1 п.п. по сравнению с августом — до 6,3% от общей численности экономически активного населения, следует из данных Росстата. Снижение показателя зафиксировано впервые с начала пандемии коронавируса.

«В сентябре 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)», — говорится в докладе статистического ведомства.

По данным Росстата, в январе безработица составляла 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле — 5,8%, в мае — 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3% и в августе — 6,4%. Зарегистрированы в качестве безработных, по предварительным данным Роструда, 3,7 млн человек.

Таким образом, рынок труда входит в стадию восстановления, заявил гендиректор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин, отметив, что в стране постепенно восстанавливается прием сотрудников в организациях, а компании, которые были вынуждены провести сокращения из-за пандемии коронавируса, начинают набирать штат.

Ранее сегодня замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что число безработных граждан в России снижается. По данным Пенсионного фонда, число принятых на работу превышает число уволенных уже почти в течение целого месяца, добавила она.

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах. По его словам, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 г.

Ранее по теме: Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных