Росстат зафиксировал сокращение безработицы впервые с начала пандемии
Уровень безработицы в России в сентябре снизился на 0,1 п.п. по сравнению с августом — до 6,3% от общей численности экономически активного населения, следует из данных Росстата. Снижение показателя зафиксировано впервые с начала пандемии коронавируса.
«В сентябре 2020 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)», — говорится в докладе статистического ведомства.
По данным Росстата, в январе безработица составляла 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле — 5,8%, в мае — 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3% и в августе — 6,4%. Зарегистрированы в качестве безработных, по предварительным данным Роструда, 3,7 млн человек.
Таким образом, рынок труда входит в стадию восстановления, заявил гендиректор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин, отметив, что в стране постепенно восстанавливается прием сотрудников в организациях, а компании, которые были вынуждены провести сокращения из-за пандемии коронавируса, начинают набирать штат.
Ранее сегодня замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что число безработных граждан в России снижается. По данным Пенсионного фонда, число принятых на работу превышает число уволенных уже почти в течение целого месяца, добавила она.
10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах. По его словам, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 г.