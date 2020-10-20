Росстат зафиксировал сокращение безработицы впервые с начала пандемии

10 сентября резидент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позже президент рассказал, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса — это гораздо лучше, чем во многих других странах. По его словам, Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 г.