Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку промышленности

Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Срок его исполнения — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.