Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку промышленности
Правительство выделило 5 млрд руб. в 2020 г. российским промышленным компаниям на возмещение расходов по транспортировке товаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
В пресс-службе правительства пояснили, что государство возместит промышленникам до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного производства. Поддержка распространяется на предприятия из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения.
Субсидии обеспечат поставки продукции на сумму около 45 млрд руб., считают в правительстве.
Помимо этого правительство выделило 600 млн руб. на субсидии промышленникам на покупку новой буровой установки и утилизации старой. Их продажи должны вырасти на 3 млрд руб. в 2020 г. благодаря этой мере, добавили в правительстве.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин заявил о начале восстановления российской экономики в ряде секторов. По его словам, несмотря на действие ряда негативных факторов, в России сохраняется ценовая стабильность. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос, добавил президент.
Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Срок его исполнения — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.