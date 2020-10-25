Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку промышленности

Ведомости

Правительство выделило 5 млрд руб. в 2020 г. российским промышленным компаниям на возмещение расходов по транспортировке товаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В пресс-службе правительства пояснили, что государство возместит промышленникам до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного производства. Поддержка распространяется на предприятия из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения.

Субсидии обеспечат поставки продукции на сумму около 45 млрд руб., считают в правительстве.

Помимо этого правительство выделило 600 млн руб. на субсидии промышленникам на покупку новой буровой установки и утилизации старой. Их продажи должны вырасти на 3 млрд руб. в 2020 г. благодаря этой мере, добавили в правительстве.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин заявил о начале восстановления российской экономики в ряде секторов. По его словам, несмотря на действие ряда негативных факторов, в России сохраняется ценовая стабильность. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос, добавил президент.

Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Срок его исполнения — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

Ранее по теме: Импорт в Россию иностранного оборудования может усложниться

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных