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США ужесточили контроль за экспортом товаров в Россию

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США ужесточают контроль за экспортом в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания и обслуживания систем вооружений. Об этом говорится в документе американского Бюро промышленности и безопасности (BIS).

«Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила управления экспортом для изменения политики рассмотрения лицензий на товары, находящиеся под контролем по причинам национальной безопасности и предназначенные для Китайской Народной Республики, Венесуэлы или Российской Федерации» , — следует из документа. 

Бюро будет проверять, внесет ли экспорт, реэкспорт или передача (внутри страны) предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности, «существенный вклад в разработку, производство, техническое обслуживание, ремонт или эксплуатацию систем вооружений КНР, Венесуэлы или Российской Федерации». Кроме того, американские регуляторы отныне будут учитывать дополнительные факторы при рассмотрении заявок на лицензию на поставки в эти страны. Данное правило вступает в силу 29 октября.

Этот документ дополняет действующий закон «О реформе экспортного контроля» от 13 августа 2018 г., ограничивающего экспорт продукции двойного назначения за пределы США.

В конце августа Бюро промышленности и безопасности США внесло в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. В черный список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров). Последний участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. В конце октября список пополнился Центральным НИИ химии и механики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных