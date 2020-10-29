США ужесточили контроль за экспортом товаров в Россию

В конце августа Бюро промышленности и безопасности США внесло в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. В черный список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров). Последний участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. В конце октября список пополнился Центральным НИИ химии и механики.