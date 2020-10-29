США ужесточили контроль за экспортом товаров в Россию
США ужесточают контроль за экспортом в Россию, Венесуэлу и Китай товаров, которые могут быть использованы для создания и обслуживания систем вооружений. Об этом говорится в документе американского Бюро промышленности и безопасности (BIS).
«Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в правила управления экспортом для изменения политики рассмотрения лицензий на товары, находящиеся под контролем по причинам национальной безопасности и предназначенные для Китайской Народной Республики, Венесуэлы или Российской Федерации» , — следует из документа.
Бюро будет проверять, внесет ли экспорт, реэкспорт или передача (внутри страны) предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности, «существенный вклад в разработку, производство, техническое обслуживание, ремонт или эксплуатацию систем вооружений КНР, Венесуэлы или Российской Федерации». Кроме того, американские регуляторы отныне будут учитывать дополнительные факторы при рассмотрении заявок на лицензию на поставки в эти страны. Данное правило вступает в силу 29 октября.
Этот документ дополняет действующий закон «О реформе экспортного контроля» от 13 августа 2018 г., ограничивающего экспорт продукции двойного назначения за пределы США.
В конце августа Бюро промышленности и безопасности США внесло в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. В черный список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров). Последний участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. В конце октября список пополнился Центральным НИИ химии и механики.