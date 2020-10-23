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США ввели санкции против Центрального НИИ химии и механики

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США ввели санкции в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», сообщается на сайте американского Минфина.

«В список OFAC добавлен следующий объект: Государственный научно-исследовательский центр Российской Федерации ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, он же "ЦНИИХМ", ФГУП, ул. Нагатинская, Москва, Россия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее в августе США внесли в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

Ранее по теме: США ввели санкции против трех российских НИИ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных