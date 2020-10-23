США ввели санкции против Центрального НИИ химии и механики
США ввели санкции в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», сообщается на сайте американского Минфина.
«В список OFAC добавлен следующий объект: Государственный научно-исследовательский центр Российской Федерации ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, он же "ЦНИИХМ", ФГУП, ул. Нагатинская, Москва, Россия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее в августе США внесли в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.