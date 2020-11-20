Белоусов оценил уровень инфляции по итогам 2020 года
Инфляция в России по итогам 2020 г. составит порядка 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Мы сейчас предполагаем, что инфляция будет в районе 4%. Там плюс-минус какой-то может быть, но не очень существенный», — сказал Белоусов на «Транспортной неделе».
9 ноября Счетная палата допустила ускорение инфляции в конце 2020 г. Инфляция по итогам III квартала года превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%. В ведомстве отметили, что что за девять месяцев 2020 г. цены на продовольственные товары подорожали на 3,05%, а на непродовольственные товары — 3,07%.
В конце июня Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г. Теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%.