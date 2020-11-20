Белоусов оценил уровень инфляции по итогам 2020 года

9 ноября Счетная палата допустила ускорение инфляции в конце 2020 г. Инфляция по итогам III квартала года превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%. В ведомстве отметили, что что за девять месяцев 2020 г. цены на продовольственные товары подорожали на 3,05%, а на непродовольственные товары — 3,07%.