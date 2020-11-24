Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Экономика

Назван размер индексации страховых пенсий в 2021 году

Ведомости

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 г., сообщила «Парламентской газете» замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — сказала Бибикова.

Сенатор отметила, что пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, который в этом году составит, согласно прогнозам, 3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб. 

Бибикова рассказала, что с 1 февраля будут проиндексированы выплаты инвалидам всех категорий, ветеранам боевых действий и другим категориям получателей пенсии. Размер индексации таких выплат определяется исходя из уровня инфляции.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Их получатели те, кто не набрал нужного количества пенсионных баллов или их трудовой стаж для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия ежегодно индексируется на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Показатель пока что находится на уровне 2,6%, однако может быть дополнительно скорректирован.

В 2020 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%.

Ранее по теме: В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных