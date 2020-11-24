Назван размер индексации страховых пенсий в 2021 году

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Их получатели те, кто не набрал нужного количества пенсионных баллов или их трудовой стаж для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия ежегодно индексируется на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Показатель пока что находится на уровне 2,6%, однако может быть дополнительно скорректирован.