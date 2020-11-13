В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Разумеется, вопрос все-таки находится в ведении правительства. И, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет», — сказал Песков.
12 ноября Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщила, что направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложила вернуться к обсуждению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.