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В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Разумеется, вопрос все-таки находится в ведении правительства. И, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться. Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет», — сказал Песков.

12 ноября Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщила, что направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложила вернуться к обсуждению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам. 

Ранее по теме: Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных