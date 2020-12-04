Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября

Кроме того, вчера страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 тыс. барр./сутки начиная с января 2021 г. При этом ранее, 6 марта государства не смогли договориться о продолжении действия сделки об ограничении нефтедобычи между Россией и организацией стран – экспортеров нефти. Соглашение прекратило действовать 1 апреля. 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны решили сократить добычу сырья с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Тогда же стоимость нефти падала, а цена доллара по отношению к рублю — росла.