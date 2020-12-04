Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября
Курс доллара в ходе торгов опустился до 73,99 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:25 мск. Ранее стоимость валюты была на подобном уровне 2 сентября 2020 г.
Рубль укрепляется к доллару с начала декабря. Это происходит на фоне роста цен на нефть, в том числе российскую Urals выше $47 за баррель. Дорожают также фьючерсы марок Brent и WTI. Они стоят более $49 и $46 за баррель соответственно, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. По мнению аналитиков, положительно на котировки влияют позитивные новости о разработке вакцин от коронавируса.
Кроме того, вчера страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 тыс. барр./сутки начиная с января 2021 г. При этом ранее, 6 марта государства не смогли договориться о продолжении действия сделки об ограничении нефтедобычи между Россией и организацией стран – экспортеров нефти. Соглашение прекратило действовать 1 апреля. 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны решили сократить добычу сырья с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Тогда же стоимость нефти падала, а цена доллара по отношению к рублю — росла.
Курс евро, по данным торгов на Мосбирже, опустился до 90 руб. До этого, в конце ноября, европейская валюта снижалась к рублю до 89,8.