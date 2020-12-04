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Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов опустился до 73,99 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 15:25 мск. Ранее стоимость валюты была на подобном уровне 2 сентября 2020 г.

Рубль укрепляется к доллару с начала декабря. Это происходит на фоне роста цен на нефть, в том числе российскую Urals выше $47 за баррель. Дорожают также фьючерсы марок Brent и WTI. Они стоят более $49 и $46 за баррель соответственно, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. По мнению аналитиков, положительно на котировки влияют позитивные новости о разработке вакцин от коронавируса. 

Кроме того, вчера страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 тыс. барр./сутки начиная с января 2021 г. При этом ранее, 6 марта государства не смогли договориться о продолжении действия сделки об ограничении нефтедобычи между Россией и организацией стран – экспортеров нефти. Соглашение прекратило действовать 1 апреля. 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны решили сократить добычу сырья с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Тогда же стоимость нефти падала, а цена доллара по отношению к рублю — росла.

Курс евро, по данным торгов на Мосбирже, опустился до 90 руб. До этого, в конце ноября, европейская валюта снижалась к рублю до 89,8.

Ранее по теме: Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных