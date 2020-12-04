Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей

Ведомости

Курс евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 ноября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. К 16:51 мск стоимость европейской валюты составила 89,99 руб.

Цена евро выросла до максимального годового значения в 94 руб. 3 ноября, в день президентских выборов в США. Такого уровня она достигла впервые с декабря 2014 г. После этого рубль сталь укрепляться, 25 ноября евро впервые с конца сентября упал ниже 90 руб. Затем его цена вновь немного увеличилась и стала падать 2 декабря, накануне переговоров стран ОПЕК+.

Вчера страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 г. На фоне этого рубль подорожал по отношению к иностранным валютам. Так, курс доллара сегодня впервые со 2 сентября опустился ниже 74 руб. 

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных цен, которые, в свою очередь, увеличиваются на фоне положительных новостей о разработке вакцин от коронавируса. Нефть Urals подорожала до более чем $47 за баррель, отчиталось 2 декабря международное ценовое агентство Argus. Цена февральского фьючерса марки Brent сегодня на торгах на Лондонской бирже превысила $49 за баррель, январского фьючерса WTI — $46 за баррель.

Ранее по теме: Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с начала сентября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных