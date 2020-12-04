Курс евро упал ниже 90 рублей

Цена евро выросла до максимального годового значения в 94 руб. 3 ноября, в день президентских выборов в США. Такого уровня она достигла впервые с декабря 2014 г. После этого рубль сталь укрепляться, 25 ноября евро впервые с конца сентября упал ниже 90 руб. Затем его цена вновь немного увеличилась и стала падать 2 декабря, накануне переговоров стран ОПЕК+.