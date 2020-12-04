Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 ноября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. К 16:51 мск стоимость европейской валюты составила 89,99 руб.
Цена евро выросла до максимального годового значения в 94 руб. 3 ноября, в день президентских выборов в США. Такого уровня она достигла впервые с декабря 2014 г. После этого рубль сталь укрепляться, 25 ноября евро впервые с конца сентября упал ниже 90 руб. Затем его цена вновь немного увеличилась и стала падать 2 декабря, накануне переговоров стран ОПЕК+.
Вчера страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 г. На фоне этого рубль подорожал по отношению к иностранным валютам. Так, курс доллара сегодня впервые со 2 сентября опустился ниже 74 руб.
Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных цен, которые, в свою очередь, увеличиваются на фоне положительных новостей о разработке вакцин от коронавируса. Нефть Urals подорожала до более чем $47 за баррель, отчиталось 2 декабря международное ценовое агентство Argus. Цена февральского фьючерса марки Brent сегодня на торгах на Лондонской бирже превысила $49 за баррель, январского фьючерса WTI — $46 за баррель.