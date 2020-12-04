Нацбанк Белоруссии оценил вероятность отключения страны от SWIFT
Отключение банковской системы Белоруссии от системы международных платежей SWIFT маловерятно, заявили в Нацбанке страны, передает «Интерфакс-Запад».
«Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска», - указано в сообщении регулятора. В то же время там отметили, что для передачи финансовых сообщений в стране с 1999 г. действует собственная система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), в рамках которой работают белорусские юридические лица.
«Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT», — подчеркнули в Нацбанке Белоруссии.
В середине ноября экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков. В их число, в первую очередь, входят Беларусбанк и Белагропромбанк.
Тихановская посоветовала белорусам в связи с этим вывести свои средства из банков страны, а также анонсировала расширение санкционного списка ЕС до «200+ фамилий» из числа белорусских должностных лиц, бизнесменов и госкомпаний.
13 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Минска после гибели оппозиционера Романа Бондаренко.
ЕС уже ввел санкции против более чем 50 высокопоставленных белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ответ Минск ввел ограничения в отношении чиновников Евросоюза и Канады, однако не стал называть имен должностных лиц, попадающих под санкции.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. США, Канада, Великобритания и Евросоюз не признали результатов выборов и ввели санкции против белорусских властей.