Нацбанк Белоруссии оценил вероятность отключения страны от SWIFT

«Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска», - указано в сообщении регулятора. В то же время там отметили, что для передачи финансовых сообщений в стране с 1999 г. действует собственная система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), в рамках которой работают белорусские юридические лица.