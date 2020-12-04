Россия расторгнет налоговое соглашение с Нидерландами

Москва и Амстердам не смогли прийти к консенсусу по изменениям в уже действующее соглашение, которые российская сторона предлагала внести для избежания двойного налогообложения между странами, пояснили в Минфине. Так, Россия предложила Нидерландам те же условия, что ранее были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды же в этом случае хотели сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны.