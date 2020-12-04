Россия расторгнет налоговое соглашение с Нидерландами
Минфин России начал процедуру по подготовке к внесению в Госдуму федерального закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Москва и Амстердам не смогли прийти к консенсусу по изменениям в уже действующее соглашение, которые российская сторона предлагала внести для избежания двойного налогообложения между странами, пояснили в Минфине. Так, Россия предложила Нидерландам те же условия, что ранее были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды же в этом случае хотели сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны.
«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц, 15% по дивидендам и 20% по процентам)» — разъяснили в российском ведомстве.
Соглашение между странами действует с конца 1996 г. По данным Минфина, за это время соглашением воспользовались многие российские компании. По данным ведомства, объем выведенных в Нидерланды из России в виде выплат процентов и дивидендов средств в прошлом году составил более 339 млрд руб.
Минфин предложил Нидерландам повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, в начале августа. Ранее Россия договорилась об изменениях в налоговое соглашение с Кипром, Люксембургом и Мальтой.