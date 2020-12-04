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Россия расторгнет налоговое соглашение с Нидерландами

Ведомости

Минфин России начал процедуру по подготовке к внесению в Госдуму федерального закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

Москва и Амстердам не смогли прийти к консенсусу по изменениям в уже действующее соглашение, которые российская сторона предлагала внести для избежания двойного налогообложения между странами, пояснили в Минфине. Так, Россия предложила Нидерландам те же условия, что ранее были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды же в этом случае хотели сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц, 15% по дивидендам и 20% по процентам)» — разъяснили в российском ведомстве.

Соглашение между странами действует с конца 1996 г. По данным Минфина, за это время соглашением воспользовались многие российские компании. По данным ведомства, объем выведенных в Нидерланды из России в виде выплат процентов и дивидендов средств в прошлом году составил более 339 млрд руб.  

Минфин предложил Нидерландам повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, в начале августа. Ранее Россия договорилась об изменениях в налоговое соглашение с Кипром, Люксембургом и Мальтой. 

Ранее по теме: Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных